¡Oficial! Chucky Lozano es nuevo jugador del LA Galaxy

El atacante mexicano llega procedente de San Diego FC y continuará su carrera dentro de la Major League Soccer

LA Galaxy anunció oficialmente este viernes 7 de agosto la incorporación de Hirving ‘Chucky’ Lozano como refuerzo para la temporada 2026 de la Major League Soccer. El delantero mexicano permanecerá en California y buscará recuperar continuidad después de quedar fuera de los planes deportivos de San Diego FC.

La operación se concretó mediante un préstamo por una temporada, con opción de compra. Lozano mantendrá su condición de Jugador Designado, mientras el Galaxy cubrirá una parte de su salario y San Diego asumirá otro porcentaje para completar el acuerdo entre ambas franquicias.

“Hirving es un jugador que intentamos adquirir hace tres años, así que esto se siente como que cerramos este ciclo. Es un competidor feroz con un excelente historial de desempeño en equipos que han competido por títulos en múltiples ligas, incluyendo su temporada de debut en la MLS”, dijo Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy, en un comunicado.

¿Por qué se fue Chucky Lozano del San Diego FC?

El atacante de 31 años tenía contrato con San Diego FC hasta 2028, además de opciones para ampliar el vínculo durante las temporadas 2029 y 2030. El club pagó aproximadamente 12 millones de dólares al PSV Eindhoven por su transferencia antes de su debut en la MLS.

Durante su primera campaña en Estados Unidos, el mexicano disputó 34 partidos entre la liga, la Leagues Cup y la postemporada. En ese periodo registró 11 goles y 10 asistencias, además de ser seleccionado para participar en el Juego de Estrellas de la MLS.

Lozano no juega un partido oficial desde el 29 de noviembre de 2025, cuando ingresó durante el segundo tiempo ante Vancouver Whitecaps y marcó al minuto 60. Posteriormente fue separado del plantel de manera definitiva, tras haber sido sancionado semanas antes, y no entró en la planificación de Mikey Varas para la temporada 2026.

La decisión de San Diego se produjo después de una discusión entre el futbolista y el entrenador tras una sustitución durante un encuentro ante Houston Dynamo. Aunque volvió a participar en los playoffs, la directiva confirmó en enero que estaba disponible para salir mediante una transferencia o un préstamo.

Durante los últimos meses, Chivas, Cruz Azul, Real Oviedo, LAFC, Atlanta United y San José Earthquakes aparecieron como posibles destinos. Su salario garantizado de aproximadamente 9.33 millones de dólares y su intención de permanecer cerca de San Diego dificultaron las negociaciones anteriores.

Crece la historia de los mexicanos en el Galaxy

Con su llegada al Galaxy, Lozano seguirá el camino de otros futbolistas mexicanos como Javier ‘Chicharito’ Hernández, Giovani dos Santos y Jonathan dos Santos. El delantero se incorporará a un equipo que busca mejorar su posición en la Conferencia Oeste y regresar a la zona de clasificación a la postemporada.

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