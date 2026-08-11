Europa, ¿cada vez más lejos? Mexicanos siguen sin dar el salto tras el gran Mundial 2026

El Mundial 2026 elevó el valor de varios seleccionados mexicanos, pero las ofertas desde Europa no terminan de concretarse y algunos regresan a Liga MX

México podría no exportar a Europa por primera vez desde USA 1994 | Claro Sports

El Mundial 2026 parecía destinado a convertirse en una nueva plataforma de exportación para el fútbol mexicano. El desempeño de la selección mexicana colocó nombres como Erik Lira, Gilberto Mora, Brian Gutiérrez y otros jóvenes en el radar internacional, mientras que futbolistas ya instalados en Europa como Santiago Gimenez y Edson Álvarez comenzaron a protagonizar distintas versiones sobre posibles cambios de club. Sin embargo, varias semanas después de la participación del Tricolor, aquel posible éxodo sigue sin materializarse y el mercado se ha convertido en una colección de intereses, sondeos y negociaciones que avanzan con dificultad.

La situación resulta especialmente llamativa porque la representación mexicana en Europa continúa siendo reducida, con pocos representantes en las principales ligas del continente. Más que crecer después del Mundial, la llamada legión mexicana todavía espera los movimientos que puedan cambiar esa tendencia antes del cierre del mercado.

¿Qué está pasando en el mercado con los futbolistas mexicanos?

Uno de los casos que mejor explica el momento es Erik Lira. El mediocampista ha manifestado públicamente que su objetivo es jugar en Europa, aunque por ahora la propuesta económica concreta que trascendió llegó desde Al Jazira, que ofreció 12 millones de dólares más dos millones en variables y recibió autorización de Cruz Azul para negociar con el futbolista. Claro Sports informó que Lira no tendría como prioridad trasladarse a Emiratos Árabes Unidos y preferiría esperar una oportunidad en el Viejo Continente . El AS Monaco ha mantenido acercamientos y seguimiento, pero hasta el reporte más reciente, todavía no ha presentado una oferta formal. El jugador que salió fortalecido del Mundial sigue, por ahora, en el mismo punto: Europa es el objetivo, pero falta que el interés se transforme en dinero sobre la mesa.

Erik Lira Pronto Podría Irse A Europa | Carl De Souza | AFP

Santiago Gimenez vive una situación distinta porque ya pertenece al fútbol europeo, aunque su futuro tampoco está completamente resuelto. Reportes originados en Italia colocaron al Porto como una posibilidad concreta para sacar al delantero del AC Milan. Gianluca Di Marzio informó que el conjunto portugués considera seriamente al mexicano, pero antes necesita resolver la situación de Rodrigo Mora, quien cuenta con opciones para abandonar al equipo. Francesco Farioli vería con buenos ojos la llegada de Gimenez, quien además continúa su recuperación por la lesión de tobillo sufrida en el Mundial. Porto aparece como el destino más caliente, aunque todavía existe una cadena de operaciones que debe desbloquearse antes de hablar de un fichaje cerrado.

Santiago Gimenez podría salir del Milan | Reuters

Con Edson Álvarez ocurrió algo parecido. Después del Mundial circularon versiones que lo relacionaron con Ajax, Real Sociedad y Benfica, pero West Ham lo reincorporó después de su préstamo con Fenerbahçe y le asignó el dorsal 4 para la temporada 2026-27. El mexicano incluso ya tuvo minutos en competencia oficial con el conjunto londinense. De momento, la señal más sólida apunta a su continuidad, aunque el mercado permanecerá abierto durante las próximas semanas. En su caso, la discusión ya no pasa solamente por cambiar de camiseta: West Ham disputará el Championship tras perder la categoría, por lo que uno de los referentes mexicanos en Europa podría competir fuera de una de las principales divisiones del continente.

Edson Álvarez durante la eliminación de México. | Ale Suárez Claro Sports.

Obed Vargas representa una de las noticias más favorables dentro de este panorama. Durante buena parte del verano se manejó la posibilidad de que Atlético de Madrid buscara una cesión para darle minutos, pero los últimos reportes modificaron el escenario. César Luis Merlo informó que el club habría descartado prestarlo y que el mediocampista permanecerá para competir por un sitio con Diego Simeone. Vargas fue titular durante la pretemporada ante Manchester United y volvió a comenzar frente al Manchester City, encuentro en el que disputó 63 minutos. Si la decisión se mantiene, el joven mexicano tendrá la oportunidad de pelear directamente por minutos en uno de los clubes de mayor exigencia de LaLiga.

Obed Vargas tuvo actividad ante Chequia | Alejandra Suárez

¿México está retrocediendo en la exportación de futbolistas?

El contraste está en los nombres que parecían encaminados a Europa después del Mundial y todavía permanecen en México. Gilberto Mora es probablemente el proyecto con mayor cartel internacional, con versiones que han relacionado al futbolista de Xolos con Liverpool, PSG, Arsenal, Benfica y Ajax. Su compañero Antonio Rodríguez incluso declaró recientemente que el Apertura 2026 sería su último torneo en Tijuana. Sin embargo, pese a toda la atención acumulada alrededor del juvenil, todavía no existe un destino anunciado ni una transferencia confirmada.

Brian Gutiérrez es otro ejemplo. Desde Francia se mantiene el seguimiento de un club de la Ligue 1 cuyo nombre no ha trascendido y César Luis Merlo señaló a finales de julio que podría llegar una oferta por el mediocampista de Chivas durante las siguientes semanas. Hugo Camberos también apareció recientemente relacionado con el seguimiento de Arsenal y Tottenham después de sus actuaciones con México sub 20, mientras que Armando ‘Hormiga’ González ha tenido sondeos europeos, aunque las versiones más recientes consideran complicado que abandone Guadalajara en este mercado. Otra vez, el interés existe; lo que falta es convertirlo en operaciones.

Una sequía que México no vivía desde 1994

La preocupación adquiere otra dimensión cuando se compara este mercado con lo ocurrido después de anteriores Copas del Mundo. Hasta ahora ningún futbolista de los 14 seleccionados que llegaron al Mundial 2026 militando en la Liga MX ha concretado su salida hacia Europa. Si el escenario se mantiene hasta el cierre del mercado, sería la primera vez en 32 años que México termina un verano posterior a una Copa del Mundo sin exportar a uno de sus mundialistas al Viejo Continente. La última ocasión ocurrió después de Estados Unidos 1994.

La tendencia había sido completamente distinta desde Francia 1998. En las siete Copas del Mundo comprendidas entre 1998 y Qatar 2022 hubo al menos un futbolista mexicano que cambió la Liga MX por Europa después del torneo. El punto más alto llegó tras Alemania 2006, cuando Carlos Salcido, Ricardo Osorio, Pavel Pardo y Francisco Fonseca dieron el salto; después de Sudáfrica 2010 también emigraron Javier Hernández, Pablo Barrera y Efraín Juárez. Sin embargo, esa capacidad de exportación comenzó a disminuir en los Mundiales siguientes.

El dato vuelve todavía más llamativo el mercado posterior a 2026. México realizó un Mundial que aumentó la exposición de varios jugadores, pero hasta el momento esa vitrina no se ha traducido en transferencias. Erik Lira e Israel Reyes fueron dos de los nombres que inicialmente generaron mayor ruido en Europa, pero las negociaciones se enfriaron. Con el mercado todavía abierto, existe tiempo para modificar la tendencia, aunque la comparación histórica ya plantea una señal de alerta sobre las dificultades actuales para colocar futbolistas mexicanos en Europa.

Regresos desde el fútbol europeo

Además, el flujo también funciona en sentido contrario. Orbelín Pineda regresó oficialmente a la Liga MX para incorporarse a Monterrey después de cuatro años en Europa, etapa en la que pasó por Celta de Vigo y AEK de Atenas. Jorge Sánchez también volvió nuevamente al fútbol mexicano después de una breve segunda oportunidad en el continente: tras haber militado anteriormente en Ajax y Porto, pasó por Cruz Azul, fichó por PAOK en febrero de 2026 y apenas cinco meses después regresó para incorporarse al Atlas. Son dos seleccionados mexicanos con experiencia mundialista que terminaron encontrando nuevamente su destino profesional en la Liga MX.

Orbelín Pineda regresó a Monterrey en la Liga MX | Imago7

Eso no significa necesariamente que regresar a México sea un fracaso deportivo para cada futbolista, pero sí sirve para analizar el panorama colectivo. Mientras otros países utilizan sus grandes torneos de selecciones como escaparate para colocar jugadores jóvenes en ligas europeas, México todavía tiene dificultades para generar un flujo constante de futbolistas hacia el exterior. No basta con que exista seguimiento de visores o que aparezcan nombres de grandes clubes alrededor de una promesa; el verdadero indicador estará en cuántas transferencias terminan concretándose y, posteriormente, cuántos de esos jugadores logran tener continuidad.

El cierre del mercado todavía puede modificar la fotografía. Erik Lira mantiene abierta la puerta de Europa, Porto estudia el escenario para Santiago Gimenez, Edson Álvarez todavía puede recibir propuestas, Brian Gutiérrez continúa bajo seguimiento francés y Gilberto Mora parece destinado tarde o temprano a abandonar Tijuana. Obed Vargas, mientras tanto, busca consolidarse directamente en Atlético de Madrid. Hay nombres y existe mercado, pero queda cada vez menos espacio para que las expectativas posteriores al Mundial se conviertan en movimientos concreto

La reflexión de fondo va más allá de este verano: México necesita que sus mejores proyectos no solamente despierten interés en Europa, sino que encuentren condiciones deportivas y económicas para dar el salto y permanecer allí. Después de un Mundial que volvió a poner a varios futbolistas en el escaparate, el mercado de 2026 ofrece por ahora una señal contradictoria: abundan los rumores, pero escasean los fichajes. Y mientras operaciones que parecían encaminadas permanecen detenidas y jugadores como Orbelín Pineda o Jorge Sánchez toman el camino de regreso a la Liga MX, la esperada nueva generación de mexicanos en Europa sigue siendo, al menos hasta ahora, una promesa pendiente de confirmación.

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