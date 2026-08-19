Chivas podría perder a otro mundialista: Dinamo Zagreb busca al Tala Rangel

Raúl ‘Tala’ Rangel está en la mira del Dinamo Zagreb, mientras Chivas avanza con Olympiacos por el fichaje de la ‘Hormiga’ González

Dinamo Zagreb pone la mira en el portero de Chivas | Imago7

El futuro de Raúl ‘Tala’ Rangel comienza a generar movimiento fuera de México. El portero de Chivas, quien fue titular con la selección mexicana durante el Mundial 2026, estaría en la mira del Dinamo Zagreb, equipo que ha comenzado a explorar las condiciones para intentar llevar al guardameta al fútbol de Croacia después de su exposición con el Tricolor. Por ahora, el escenario se encuentra en una etapa inicial y no existe un acuerdo para su salida.

La información fue dada a conocer por Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes y colaborador de MARCA, quien señaló que el Dinamo Zagreb mostró interés en Rangel. Los primeros movimientos estarían encaminados a conocer la situación contractual del arquero y las condiciones bajo las cuales Chivas estaría dispuesto a negociar, sin que hasta el momento se conozca una oferta formal por su carta.

El nombre del ‘Tala’ ya había comenzado a tomar fuerza fuera de la Liga MX después del último semestre y, principalmente, tras su participación con México en la Copa del Mundo. Rangel llegó al torneo como uno de los futbolistas de Chivas que se ganaron un espacio dentro del proceso de la selección y terminó ocupando la portería mexicana durante la competencia, una vitrina que ahora podría tener consecuencias en el mercado europeo.

A diferencia de otras versiones que han rodeado su futuro durante los últimos meses, el interés del Dinamo Zagreb todavía no puede considerarse una negociación avanzada. El club croata habría realizado los primeros contactos para conocer el panorama alrededor del jugador, mientras que cualquier posible transferencia tendría que pasar directamente por Chivas. El guardameta mantiene contrato con el Guadalajara hasta 2028, por lo que el conjunto rojiblanco conserva margen para decidir si abre la puerta a una eventual operación.

Para Rangel, una posible llegada al Dinamo representaría su primera experiencia fuera del fútbol mexicano y la posibilidad de integrarse a un club acostumbrado a competir en torneos continentales. El conjunto de Zagreb se encuentra actualmente peleando por asegurar su participación europea para la temporada 2026-27, un escenario que podría convertirse en otro punto de interés para un portero que viene de disputar su primera Copa del Mundo como titular.

Chivas tiene a dos mundialistas en la mira de Europa

El caso del ‘Tala’ aparece justo cuando Chivas mantiene otra negociación abierta con un equipo europeo por Armando ‘Hormiga’ González, otro de los futbolistas rojiblancos que formaron parte de México en el Mundial 2026. El delantero está en la mira del Olympiacos de Grecia, aunque su situación se encuentra mucho más adelantada que la del guardameta.

Las conversaciones entre Guadalajara y Olympiacos atravesaron días de diferencias económicas, pero las negociaciones lograron destrabarse durante las últimas horas después de que el conjunto griego mejorara sus condiciones. Fuentes cercanas a la operación señalaron a Claro Sports que hubo pasos importantes entre las directivas y que ahora restan detalles para intentar alcanzar un acuerdo definitivo por el atacante mexicano.

Chivas mantuvo desde el inicio una postura firme respecto al valor de González y rechazó las primeras propuestas procedentes de Grecia. Sin embargo, el esfuerzo realizado por Olympiacos permitió reabrir el escenario y acercar las posiciones. Aunque todavía deben resolverse términos de la operación, la posibilidad de que la ‘Hormiga’ continúe su carrera en Europa es actualmente mucho más concreta que la situación de Rangel.

De esta manera, dos futbolistas que hace apenas unas semanas representaron a México en el Mundial podrían protagonizar los últimos días del mercado de Chivas. En Guadalajara, el escenario obliga a separar ambos casos: mientras la posible venta de González entró en una etapa de definición, el interés por el ‘Tala’ apenas comienza y todavía deberá transformarse en una propuesta capaz de llevar a las partes a una mesa de negociación.

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