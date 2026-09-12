Armando León se luce en Croacia con doblete ante Dinamo Zagreb

Su inicio en Croacia incluye cinco goles en sus primeros siete partidos de liga, números con los que se coloca entre los anotadores del campeonato durante las primeras jornadas

Armando León sigue marcando goles en Europa | Imago7

El delantero mexicano Armando León volvió a hacerse presente en el fútbol de Croacia al marcar dos goles en la victoria 4-2 del NK Osijek sobre el Dinamo Zagreb, correspondiente a la séptima jornada del campeonato. El atacante fue titular y necesitó poco más de media hora para firmar su segundo doblete de la temporada 2026-27.

León abrió el marcador durante los primeros minutos del encuentro. Tras un servicio de Domagoj Bukvić, el mexicano apareció dentro del área y conectó de cabeza para superar al guardameta del Dinamo Zagreb y colocar el 1-0, en una acción que permitió al Osijek tomar ventaja ante uno de los clubes que pelea en la parte alta de la clasificación.

El segundo tanto llegó al minuto 35. Osijek recuperó el balón y avanzó en contragolpe antes de que Admir Ljatifi sacara un disparo que fue rechazado por el portero. León siguió la jugada y aprovechó el rebote para mandar la pelota a la red y completar su doblete antes del descanso.

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El equipo local amplió la diferencia en el segundo tiempo por medio de Luka Vrbančić, quien anotó el 3-0 al minuto 60. Dinamo Zagreb respondió dos minutos después con el descuento de Miha Zajc y volvió a acercarse mediante un penal convertido por Smail Prevljak en el tiempo agregado.

Cuando el Dinamo buscaba el empate, Domagoj Bukvić marcó el 4-2 al 90+6 para cerrar el resultado. Con la victoria, Osijek llegó a 15 puntos y se colocó de manera provisional en el primer lugar de la liga croata, mientras que el Dinamo sufrió su primera derrota del torneo.

¿Quién es Armando León, el mexicano que juega con el Osijek?

Armando León Reséndez nació el 18 de enero de 2000 en Ensenada, Baja California, y se desempeña como delantero. El futbolista realizó parte de su formación en Pachuca y posteriormente tuvo etapas en León y Alebrijes de Oaxaca antes de continuar su carrera fuera del fútbol mexicano.

Su trayectoria internacional comenzó en Andorra, donde pasó por equipos como FC Ranger’s y FC Santa Coloma. Durante esa etapa coincidió con Federico Bessone, entrenador que posteriormente asumió la dirección técnica del Osijek y que participó en su incorporación al conjunto croata para la temporada 2026-27.

El atacante llegó al Osijek durante el verano de 2026 y se convirtió en el primer futbolista mexicano en formar parte del club. Su inicio en Croacia incluye cinco goles en sus primeros siete partidos de liga, con dobletes frente al Rudeš y Dinamo Zagreb, números con los que se ha colocado entre los anotadores del campeonato durante las primeras jornadas.

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