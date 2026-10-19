Fernando Mendoza tendrá que esperar: Cousins da argumentos para seguir al mando en Las Vegas

La temporada de Kirk Cousins complica el camino de Fernando Mendoza, quien solo ha disputado un partido con los Raiders

Mendoza no ha sido titular con los Raiders | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Kirk Cousins le pone cada vez más difícil a Fernando Mendoza el camino hacia la titularidad con Las Vegas Raiders. El veterano quarterback sostiene su puesto con una temporada de alta producción ofensiva y argumentos que van más allá de su experiencia. Para el novato, las oportunidades todavía dependen de lo que ocurra con un pasador que mantiene al equipo en la pelea.

La derrota del domingo 18 de octubre ante los Buffalo Bills dejó una muestra clara. Las Vegas cayó 33-30, por una diferencia equivalente a un gol de campo, pero Cousins respondió con 313 yardas y dos pases de touchdown. Su actuación exigió una de las versiones más eficientes de Josh Allen esta temporada para que Buffalo pudiera salir del Allegiant Stadium con el triunfo.

Mendoza permanece como suplente tras una sola aparición en la campaña. El cuerpo técnico ya expresó su confianza en el joven, aunque también dejó clara la jerarquía actual. Cousins conserva el mando de la ofensiva y su rendimiento ofrece razones concretas para mantener esa decisión.

Kirk Cousins sigue como quarterback titular de los Raiders

Cousins ocupa el quinto puesto de la NFL con 1,582 yardas por pase, una producción que lo coloca entre los quarterbacks más destacados de la temporada en ese apartado. La precisión importa aquí, porque esa cifra corresponde a yardas aéreas, no al total combinado con sus avances por tierra.

Su balance también incluye 14 pases de touchdown y cinco intercepciones, además de un porcentaje de completos de 63.4%. Esos registros explican por qué Las Vegas mantiene al veterano al frente del ataque, pese a las preguntas sobre el momento en que Mendoza recibirá una oportunidad más amplia.

El entrenador Klint Kubiak respaldó a Cousins después de la derrota contra New England y sostuvo que el equipo confía en Mendoza si necesita recurrir a él. Esa postura marca el escenario actual. El novato debe prepararse como suplente, mientras el titular todavía ofrece producción suficiente para defender su lugar.

Partidos y estadísticas de Fernando Mendoza con los Raiders en 2026

Fernando Mendoza solo ha participado en un partido de esta temporada regular. Su debut llegó ante los New England Patriots, cuando sustituyó a Cousins con poco más de seis minutos por disputar y los Raiders abajo 45-17. El contexto permitió al equipo darle sus primeras jugadas oficiales sin modificar la titularidad para la siguiente jornada.

El novato completó seis pases en ocho intentos para 48 yardas, sin touchdowns ni intercepciones. También sumó tres yardas por tierra en un acarreo. Su serie terminó con una carrera en cuarta oportunidad que quedó corta de la distancia necesaria para renovar las oportunidades.

La muestra todavía resulta limitada para evaluar cómo conduciría una ofensiva durante un partido completo. Mendoza entró ante una defensa que protegía una ventaja amplia y adoptó una estrategia conservadora. Su estreno le aportó experiencia, pero no alteró el orden de los quarterbacks para el compromiso contra los Bills.

¿Qué lugar ocupan los Raiders en el Oeste de la AFC?

Las Vegas ocupa la tercera posición del Oeste de la AFC con récord de 3-3. Los Kansas City Chiefs lideran la división con marca de 5-0, los Denver Broncos aparecen después con 4-2 y Los Angeles Chargers cierran la clasificación con 0-6.

El balance de los Raiders también exige contexto. El equipo abrió la temporada con tres victorias consecutivas y después sufrió tres derrotas al hilo. Esa caída aumenta la presión por corregir resultados, aunque el partido ante Buffalo mostró que Cousins todavía puede sostener un ataque competitivo frente a un rival de alto nivel.

Para Mendoza, el principal obstáculo sigue en el campo. Cousins produce yardas, conecta pases de anotación y conserva el respaldo del entrenador. Las Vegas necesita volver al triunfo, pero, por ahora, el rendimiento de su quarterback titular reduce el espacio para un cambio inmediato en la titularidad.

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