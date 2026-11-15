Drake Maye se lesiona ante los Lions y abandona el partido de los Patriots en Munich

El quarterback de Nueva Inglaterra sufrió una lesión en el tobillo derecho tras una captura de Aidan Hutchinson y fue sustituido por Tommy DeVito

Drake Maye cae lesionado y los Pats se preocupan | REUTERS/Angelika Warmuth

Los New England Patriots perdieron a su mariscal de campo titular, Drake Maye, durante el primer cuarto del partido contra los Detroit Lions en Munich, Alemania. El quarterback sufrió una lesión en el tobillo derecho después de recibir una captura de Aidan Hutchinson, situación que lo obligó a abandonar el encuentro de la NFL. El equipo confirmó que no regresaría al terreno de juego, por lo que Tommy DeVito asumió la responsabilidad de dirigir la ofensiva.

La lesión ocurrió durante la primera serie ofensiva de Nueva Inglaterra, cuando los Patriots avanzaron hasta territorio de Detroit. En una tercera oportunidad desde la yarda 15 de los Lions, Hutchinson consiguió superar la protección y derribó a Maye, quien terminó con molestias en el tobillo derecho. La jugada frenó el avance del conjunto de Massachusetts y obligó a recurrir a los equipos especiales para intentar sumar puntos.

Pese a perder a su quarterback, los Patriots consiguieron abrir el marcador gracias a Andy Borregales, quien convirtió un gol de campo de 33 yardas después de la captura. Sin embargo, la preocupación se concentró en el estado físico de Maye, quien ya no participó en la siguiente posesión ofensiva. La decisión de mantenerlo fuera del partido dejó a Nueva Inglaterra sin su principal responsable de distribuir el balón.

Antes de abandonar el encuentro, Drake Maye había completado tres de sus cuatro intentos de pase para conseguir 48 yardas. El mariscal de campo también aportó 11 yardas por tierra, números que reflejaron su participación durante la primera serie ofensiva. Su salida interrumpió el inicio del ataque de los Patriots y obligó al cuerpo técnico a modificar sus planes desde los primeros minutos.

La misma jugada también dejó consecuencias para Detroit, debido a que Aidan Hutchinson presentó molestias en la rodilla derecha. Después de conseguir la captura, el defensivo saltó para celebrar, pero al aterrizar se llevó las manos a la articulación. Posteriormente, se dirigió al vestuario para someterse a una evaluación médica, por lo que ambos equipos enfrentaron preocupaciones físicas tras una de las primeras acciones del compromiso.

Tommy DeVito ingresó en lugar de Maye durante la segunda serie ofensiva de los Patriots, con la tarea de mantener el funcionamiento del ataque. El quarterback llegó a Nueva Inglaterra el año pasado después de su salida de los New York Giants, por lo que tuvo que responder a una situación que no estaba contemplada al comienzo del partido frente a Detroit.

El relevo tuvo dificultades para encontrar ritmo durante la primera mitad y terminó con una intercepción. Antes del descanso, DeVito completó cuatro de nueve pases para apenas 16 yardas, cifras que evidenciaron los problemas de Nueva Inglaterra para avanzar por aire después de la lesión de su titular. La defensiva de los Lions aprovechó el cambio para limitar las opciones ofensivas del conjunto dirigido desde la banda de los Patriots.

La salida de Drake Maye representa una preocupación para Nueva Inglaterra más allá del resultado frente a Detroit. Aunque se confirmó que no volvería al encuentro en Munich, la información disponible no establece la gravedad de la lesión ni el tiempo que podría permanecer fuera de actividad. Los Patriots deberán esperar las evaluaciones médicas correspondientes para determinar su disponibilidad en los próximos compromisos de la temporada de la NFL.

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