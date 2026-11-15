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Minnesota Vikings vs Green Bay Packers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 10, al momento

Publicado por Marcel Guzmán

Uno de los duelos más llamativos de la fecha se presenta en el Lambeau Field, donde Minnesota buscará reencontrar con la victoria

Vikings vs Packers, en vivo el partido de la NFL
Vikings vs Packers, en vivo el partido de la NFL | Claro Sports

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre Vikings y Green Bay Packers en el Lambeau Field, en actividad de la Semana 10 de la NFL, donde los de Minnesota buscarán reencontrarse con el triunfo, luego de caer ante Buffalo Bills el pasado lunes.

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