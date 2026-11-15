Así fue el primer touchdown de Fernando Mendoza en la NFL

El QB de los Raiders consigue seis puntos en su primera titularidad con Las Vegas, en el partido de la Semana 10 ante los Seattle Seahawks

Fernando Mendoza anota TD ante Seahawks | ETHAN MILLER / GETTY IMAGES VIA AFP

Comenzó la Era Fernando Mendoza en los Raiders de Las Vegas. Tras el cambio que mandó a Kirk Cousins de vuelta a los Vikings, el quarterback cubano tuvo su primera titularidad en la Semana 10, nada más y nada menos ante los campeones defensores Seattle Seahawks, y el ganador del Heisman en 2025 anotó touchdown terrestre en su primera posesión.

Los Seahawks tuvieron la primera posesión, pero Drew Lock perdió el balón en la segunda jugada. Raiders recuperó el balón en la yarda 46 del rival. Mendoza orquestó una ofensiva de 11 jugadas. Convirtió por tierra en 3&1 en la yarda 11 y tras dos carreras de Ashton Jeanty, Las Vegas enfrentó 3&gol en la yarda 10. Klink Kubiak mandó una jugada un tanto conservadora, al mandar un acarreo diseñado del QB, pero como hiciera ante los Miami Hurricanes en la final de la NCAA, no iban a impedir Fernando llegara a las diagonales.

Según información de AP, el acarreo de anotación de Mendoza es el primero de 10 yardas o más para un QB de los Raiders desde que Terrell Pryor anotó de 93 yardas ante los Steelers el 27 de octubre de 2013. MÁS INFORMACIÓN: Kirk Cousins y los Vikings ganan previo a jugar en México

El partido ante los Seahawks no fue el debut de Mendoza en la NFL. El jugador elegido con la primera selección del Draft del 2026 ya había jugado en la Semana 5 en New England, entrando en el cuarto periodo de la victoria por paliza de los Pats. Tuvo una serie ofensiva y completó 6 de 8 pases para 48 yardas, además de un acarreo que ganó tres yardas más, pero ese fue en cuarto down y no movió las cadenas.