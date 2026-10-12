Batalla bajo los tres palos: el retorno de Luis Malagón aprieta la portería del América

El regreso de Luis Ángel Malagón reabre la competencia con Rodolfo Cota en el América. Almada debe decidir quién defenderá el arco

Luis Ángel Malagón volvió a la titularidad

El regreso de Luis Ángel Malagón a la portería del América una vez superada la extensa fecha FIFA de octubre reavivó una de las discusiones más importantes rumbo a la fase final del Apertura 2026: ¿debe Guillermo Almada apostar por su guardameta habitual o mantener a Rodolfo Cota, quien respondió durante su ausencia?

Después de más de siete meses fuera por una rotura del tendón de Aquiles izquierdo, Malagón volvió a la titularidad con el América ante Monterrey, en un empate 1-1 que marcó su regreso a la competencia.

La decisión abre un debate que va más allá de los nombres: ritmo de juego, confianza y rendimiento serán factores determinantes para las aspiraciones azulcremas.

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Estado físico y ritmo de juego en su regreso al once

Volver a jugar después de una lesión de esta magnitud no significa recuperar automáticamente todas las sensaciones de la competencia. Para un portero, cada movimiento cuenta: los desplazamientos laterales, las salidas por alto, los cambios de dirección y la coordinación con los defensores requieren seguridad y repetición.

Malagón disputó los 90 minutos frente a Rayados y tuvo una intervención importante en un mano a mano. El gol recibido no fue descrito en el documento de referencia como un error atribuible al guardameta. También completó 21 de 26 pases, una señal de que pudo participar en la salida del equipo.

Sin embargo, un solo partido todavía ofrece una muestra limitada para evaluar su continuidad y su capacidad de responder bajo presión.

El calendario puede jugar a su favor. Los encuentros que restan de la fase regular representan una oportunidad para recuperar automatismos y fortalecer la comunicación con la defensa. Almada necesitará observar no solo sus atajadas, sino también sus decisiones en centros, balones divididos y transiciones rápidas.

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La respuesta de Cota: cumplir con creces ante la exigencia del nido

La dificultad de la decisión está en que Rodolfo Cota no dejó la portería por una caída evidente de rendimiento. Durante la ausencia de Malagón, el experimentado arquero asumió la responsabilidad y ofreció actuaciones que ayudaron al América a competir en partidos de alta exigencia.

Uno de sus momentos destacados llegó ante Columbus Crew, en los cuartos de final de la Leagues Cup, cuando registró ocho atajadas, intervino por arriba y detuvo un penal. En el Apertura 2026, los datos estadísticos le atribuyen un 71.4 % de paradas y dos partidos sin recibir goles en la muestra estadística presentada.

Su experiencia y adaptación al sistema de Almada son argumentos importantes. Cota ha demostrado que puede responder cuando el equipo lo necesita, mientras que su actitud ante el regreso de su compañero ayudó a manejar una situación delicada dentro del vestidor. La competencia, por tanto, no se explica como una lucha personal, sino como una decisión deportiva con consecuencias para todo el equipo.

Quién debe ser el arquero titular para la fase final

Malagón tiene a su favor el recorrido que lo convirtió en una pieza importante del América y el potencial de recuperar su mejor versión conforme acumule minutos. Cota, en cambio, ofrece continuidad, experiencia reciente y actuaciones que respaldan su candidatura. Elegir entre ambos implica valorar tanto la jerarquía como el rendimiento inmediato.

Para Almada, las próximas jornadas serán una prueba decisiva. Si Malagón sostiene su nivel, se comunica con seguridad con la zaga y recupera el ritmo competitivo, tendrá argumentos para conservar el puesto. Si aparecen dudas o falta de sincronización, Cota representa una alternativa con experiencia y resultados recientes.

En una Liguilla, donde un error puede cambiar el destino de una serie, el nombre por sí solo no garantiza nada. La titularidad deberá sostenerse con actuaciones, confianza y regularidad. El América tiene dos porteros capaces de asumir la responsabilidad; el reto de su entrenador será identificar cuál ofrece mayores garantías cuando cada partido se convierta en una final.

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