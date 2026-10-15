Gabriel Milito y su confianza en la cantera rojiblanca: Chivas ya siente su magia en la cancha

El director técnico del Guadalajara ya debutó a cuatro canteranos en la Liga MX: Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón y Carlos Hernández

¿Cuántos canteranos ha debutado Gabriel Milito en Chivas? | Claro Sports

Gabriel Milito ha convertido a la cantera de Chivas en una alternativa para fortalecer al primer equipo durante su etapa como entrenador del Guadalajara. Desde su llegada para el Apertura 2025, el argentino ha otorgado la oportunidad de debutar en la Liga MX a cuatro futbolistas formados en la institución: Santiago Sandoval, Samir Inda, Leonel Calderón y Carlos Hernández.

La incorporación de estos jugadores responde a una idea que Milito ha mantenido durante su trayectoria como director técnico: dar oportunidades a los jóvenes que demuestren condiciones para competir en Primera División. Su experiencia en clubes como Argentinos Juniors y Atlético Mineiro también estuvo relacionada con el desarrollo de futbolistas y la adaptación de sus sistemas de juego a las características de cada plantel.

En Guadalajara, los resultados de esta política comienzan a reflejarse en la participación de sus canteranos. Santiago Sandoval representa el caso de mayor continuidad, con 42 partidos y nueve goles, además de ya haber sido convocado a la Selección Mexicana, mientras que Samir Inda logró marcar en su presentación. Los debuts de Leonel Calderón y Carlos Hernández durante el Clásico Tapatío del 10 de octubre de 2026 ampliaron la lista de jugadores que han recibido una oportunidad bajo las órdenes del entrenador.

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¿Quiénes son los cuatro jugadores que Gabriel Milito ha debutado con Chivas?

El entrenador argentino suma cuatro debuts oficiales en la Liga MX, distribuidos entre el Apertura 2025 y el Apertura 2026. Dos de ellos se produjeron durante su primer torneo y los otros dos llegaron en el enfrentamiento frente al Atlas.

Jugador Posición Fecha de debut Rival Santiago Sandoval Atacante 19 de julio de 2025 León Samir Inda Mediocampista 23 de septiembre de 2025 Necaxa Leonel Calderón Lateral izquierdo 10 de octubre de 2026 Atlas Carlos Hernández Defensa 10 de octubre de 2026 Atlas

Santiago Sandoval fue el primero en recibir la oportunidad. El atacante debutó ante León el 19 de julio de 2025 y, desde entonces, ha incrementado su participación con el primer equipo. Sus registros alcanzan los 2,032 minutos en 42 encuentros, con 22 titularidades y nueve anotaciones, cifras que lo colocan como el jugador con mayor recorrido entre los cuatro debutantes de Milito.

Samir Inda tuvo su presentación el 23 de septiembre de 2025 contra Necaxa. El mediocampista ingresó durante la parte final del encuentro y consiguió anotar un gol en sus primeros minutos dentro de la Primera División. Su participación representa otro caso de un elemento que pasó de las categorías inferiores al plantel dirigido por el argentino.

Leonel Calderón y Carlos Hernández debutaron el 10 de octubre de 2026 contra Atlas. Calderón apareció en la alineación titular como lateral izquierdo y disputó 65 minutos, mientras que Hernández entró al inicio del segundo tiempo en sustitución de Diego Campillo y permaneció 45 minutos sobre el terreno de juego. Ambos recibieron su primera oportunidad en un encuentro de rivalidad directa para el Guadalajara.

La confianza de Gabriel Milito en los jóvenes también marcó su paso por Sudamérica

La promoción de futbolistas jóvenes no comenzó para Gabriel Milito en Chivas. Durante su trayectoria en el fútbol sudamericano, el entrenador argentino trabajó con jugadores en proceso de formación, principalmente durante su etapa al frente de Argentinos Juniors, club al que dirigió entre 2021 y 2023.

Uno de los ejemplos es el de Federico Redondo, mediocampista que debutó en Primera División el 11 de julio de 2022, durante la victoria de Argentinos Juniors por 2-1 ante Tigre. El futbolista, hijo del exjugador Fernando Redondo, recibió sus primeros minutos bajo las órdenes de Milito y posteriormente se convirtió en titular. Su desarrollo lo llevó al Inter Miami y después al fútbol español.

Santiago Montiel también recibió oportunidades con Milito en Argentinos Juniors. El futbolista debutó con el primer equipo en febrero de 2023, ante Racing Club, y comenzó a participar en el sistema del entrenador. Por su parte, Marco Di Cesare también formó parte del proyecto del técnico argentino, aunque su estreno profesional ocurrió en noviembre de 2020, antes de que Milito asumiera el cargo.

La formación de Redondo permite conocer parte del método del entrenador. En una entrevista concedida a TyC Sports en agosto de 2022, el mediocampista explicó que Milito le ayudó a comprender el juego posicional y la importancia de tomar decisiones a partir de los movimientos de sus compañeros y rivales. Esta preparación táctica también forma parte del trabajo que el argentino busca desarrollar con los futbolistas del Guadalajara.

Durante su paso por Atlético Mineiro en 2024, Milito incorporó a jugadores jóvenes en la dinámica del primer equipo, aunque su gestión estuvo centrada en un plantel con futbolistas de experiencia que alcanzó la final de la Copa Libertadores. En Chivas, el técnico ha retomado el vínculo con las fuerzas básicas como una vía para cubrir posiciones y ampliar sus alternativas durante la competencia.

¿Qué ha dicho Gabriel Milito sobre los canteranos de Chivas?

Gabriel Milito ha señalado que los jóvenes deben demostrar preparación futbolística, física y mental antes de recibir oportunidades en Primera División. Su postura establece que el acceso al primer equipo depende del rendimiento y de la capacidad de cada jugador para responder a las exigencias del máximo circuito, no únicamente de su edad o de su paso por las fuerzas básicas.

El entrenador también ha defendido la importancia de acompañar el crecimiento de los canteranos. Tras la clasificación de Chivas a las semifinales del Clausura 2026 frente a Tigres, destacó la presencia de futbolistas formados en el club y expresó: “Creemos mucho que ahí está el futuro y la estabilidad, hay que ir acompañando ese crecimiento de los de los chicos”.

Los debuts de Calderón y Hernández ante Atlas representan una continuación de esa política, en un momento en el que las ausencias por lesión han reducido las alternativas disponibles. Para Milito, la posibilidad de recurrir a jugadores de las fuerzas básicas también permite mantener opciones dentro del plantel sin depender exclusivamente de nuevas contrataciones.

De cara al cierre del Apertura 2026, Chivas tendrá la oportunidad de evaluar la continuidad de sus cuatro debutantes. Sandoval ya cuenta con minutos, titularidades y goles en Primera División, mientras que Inda, Calderón y Hernández buscan ampliar su participación. El siguiente objetivo del proyecto será transformar esos debuts en oportunidades constantes dentro de la Liga MX.

¡Y ahí vienen más canteranos!

El pasado 4 de octubre, Chivas derrotó 2-0 al América en un partido amistoso disputado en el Oakland Coliseum de California, donde Milito les dio la oportunidad de tener minutos a seis jóvenes canteranos que comienzan a dar sus primeros pasos con el primer equipo. Cuatro de ellos aún no hacen su debut oficial con el Guadalajara.