Dodgers, contra la pared: caen en un hoyo 0-2 ante Milwaukee

Los Brewers defienden su casa y con un William Contreras estelar, se reponen de sus errores para colocarse a dos victorias de la Serie Mundial

William Contreras lidera el 2-0 de Brewers vs Dodgers| Michael McLoone-Imagn Images

Los sueños de tricampeonato de los Dodgers están en terapia intensiva. En un partido de errores y volteretas, los Milwaukee Brewers tomaron ventaja de 2-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, superando 7-4 a los bicampeones y están a dos victorias de avanzar al Clásico de Otoño por primera vez desde 1982.

Abrieron Yoshinobu Yamamoto y Logan Henderson, dos lanzadores con efectividad menor a 3.00, pero no tuvieron las mejores salidas. Ambos permitieron carreras en la primera entrada. Mookie Betts fabricó una carrera de la nada en la primera alta, cortesía de una revisión de la zona de strike, un pasaporte, mover al corredor con un out productivo, un piconazo del abridor local y un elevado de sacrificio. Brice Turang, uno de los héroes del domingo para Milwaukee, pegó doblete con un out y pisó la registradora para el 1-1 con sencillo productor de William Contreras.

En la parte alta de la tercera entrada, un mal tiro de Henderson al levantar un toque de sacrificio de Mookie Betts trajo al plato a Tommy Edman. De nuevo, Milwaukee respondió de inmediato. Llenaron la casa con dos outs, incluyendo un espectacular turno de 12 lanzamientos en los que Jake Bauers negoció el pasaporte tras seis batazos de foul. Christian Yelich, titular como designado, trajo dos al plato con su hit al central.

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En la quinta alta, Dodgers le dio la vuelta 4-3. Todo comenzó con otro mal tiro a primera de Henderson, con lo que Kyle Tucker, quien había pegado doblete, llegó al plato. El relevo de Dustin May no pudo terminar la obra y Freddie Freeman produjo la cuarta con elevado al izquierdo.

De ahí fue el show de William Contreras. El receptor puso el 4-4 con cuadrangular solitario en la baja de la quinta y el 5-4 en la baja de la sexta, con un sencillo al jardín izquierdo. El de Puerto Cabello, Venezuela pegó tres hits en cuatro turnos al bat, produciendo la mitad de las carreas de los Cerveceros, que produjeron la sexta con imparable de David Hamilton, robo y sencillo de Turang.

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La victoria fue para el seleccionado mexicano en el Clásico Mundial de Béisbol 2023, JoJo Romero, quien trabajó la sexta entrada y retiró en orden a los visitantes, incluyendo ponches a Shohei Ohtani y Will Smith. Brock Stewart carga con la derrota.

El bateo oportuno fue la diferencia. Los Dodgers se fueron 0-4 con corredores en posición de anotar. Milwaukee, por su parte, bateó 6-15, incluyendo dos hits productores del venezolano Contreras.

Milwaukee suma su quinta victoria en los Playoffs y por primera vez ganan por tres carreas o más. Ante los Padres, habían ganado 3-2, 4-3 y 3-1 en la Serie Divisional. En el Juego 1 ante Dodgers, la pizarra fue de 2-1.

¿Cuántos equipos han remontado una desventaja de 0-2 en los Playoffs MLB?

Si bien Milwaukee solo hizo ‘lo que tenía que hacer’ y defendieron su casa, caer en un hoyo 0-2 en la postemporada de las Grandes Ligas es casi una sentencia de muerte. Hay 91 antecedentes en la historia de series al mejor de siete en los Playoffs MLB y solo 16 remontaron (17.6%). El último en hacerlo fue en 2025, Toronto: