Messi se despide de Argentina: “Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera”

La leyenda dice adiós a la Albiceleste con un emotivo discurso en el Monumental, con agradecimiento a compañeros e hinchas

Emotiva despedida del ’10’ | LUIS ROBAYO / AFP

Lionel Messi puso palabras al cierre de una historia de más de dos décadas con la selección argentina. Después de su último partido con la Albiceleste, el capitán tomó el micrófono sobre el césped del Monumental y habló frente a los aficionados que permanecieron en las tribunas para acompañar su despedida. La AFA había preparado el encuentro ante Benín como el último capítulo del ‘10’ con el combinado nacional, después de que el propio futbolista anunciara previamente su decisión de retirarse de la selección.

La despedida deportiva terminó con victoria 3-0 de Argentina y con Messi convirtiendo de penal en su última presentación, antes de una ceremonia en la que el resultado quedó en segundo plano. El rosarino recordó los momentos difíciles, los títulos, el apoyo de los aficionados, la conquista del Mundial y el grupo con el que cerró su trayectoria internacional.

Messi también dejó claro que su vínculo con Argentina continuará desde otro lugar. Ya sin la camiseta dentro del campo, aseguró que acompañará a las siguientes generaciones como un aficionado más y pidió mantener la unión en los momentos difíciles. Estas fueron sus palabras durante una despedida en la que reconoció que no quería abandonar el terreno de juego.

“Jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”

El primer mensaje estuvo dirigido a la camiseta que defendió durante más de 20 años. Messi recordó que su compromiso no estuvo limitado al periodo de títulos, sino que también atravesó derrotas, críticas y años en los que Argentina estuvo cerca de conseguir sus objetivos sin poder completar el recorrido. “Es difícil. Hay muchas emociones, muchas cosas. Obviamente, lo que me queda es agradecer. Como lo dije en la carta, fue un orgullo muy grande para mí defender esta camiseta durante todos estos más de 20 años. Hasta en los peores momentos que hemos pasado y que me ha tocado vivir, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo y de querer estar siempre. No venir más va a ser un dolor muy grande. Te juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar”.

“Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial ya fue demasiado por todo lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de cumplir mi sueño y el de todo el país, de volver a ser campeones del mundo. En el último Mundial estuvimos muy cerca y la realidad es que no pasó nada raro, como se dice. Dimos todo”.

Messi recuerda el último Mundial y el desgaste ante Inglaterra

Uno de los momentos de su discurso estuvo dedicado a la última Copa del Mundo y a la eliminación de Argentina. Messi recordó particularmente el esfuerzo realizado ante Inglaterra y sostuvo que el plantel llegó condicionado físicamente y emocionalmente a la siguiente instancia, aunque rechazó buscar explicaciones externas para el desenlace.

“El partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros, tanto a nivel de piernas como emocional. La realidad es que llegamos con lo justo y la peleamos como lo hicimos siempre, como lo hicimos con esta camiseta. Todos los compañeros que me tocó tener y con los que pude compartir, no solo los de la época en la que ganamos, sino también los de antes, dejaron todo. Lamentablemente, en esos años no pudimos ser campeones y también estuvimos muy cerca, pero no tengan dudas de que todos los compañeros que estuvieron a mi lado siempre dejaron todo por esta camiseta”.

Enseguida, el capitán trasladó el reconocimiento al vestidor que lo acompañó durante la etapa de títulos. Para Messi, una de las claves estuvo en la construcción de un grupo capaz de competir en cualquier escenario y sostenerse tanto dentro como fuera del campo. “Quiero agradecer a mis compañeros por todo este tiempo que me tocó compartir con este grupo. Me hicieron cumplir el sueño que tenía desde chiquito, me hicieron ser campeón del mundo, campeón de América, ganar la Finalissima y todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme para mí compartir la cancha y el día a día con todos ellos. Era salir a competir contra cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado que se dejaban la vida”.

El agradecimiento de Messi a los aficionados argentinos

El discurso cambió entonces de destinatario. Messi miró hacia las tribunas y agradeció el acompañamiento recibido durante su trayectoria, tanto en Argentina como en los torneos disputados fuera del país. La presencia de seguidores argentinos alrededor del mundo fue uno de los puntos que quiso destacar antes de despedirse. “Seguramente me olvido de muchas cosas que me gustaría decir. Es un momento muy difícil para mí. Voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de recorrer todo el país porque me tocó jugar por todos lados y siempre recibí un cariño enorme de todos, desde mi inicio hasta el final. Soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir”.

“Agradezco todos estos años porque, adonde fui, siempre encontré la cancha llena. No importa si era un partido, un Mundial o una Copa América: ustedes estaban en todos lados, haciendo un esfuerzo enorme. Sabemos lo difícil que es estar en la cancha, viajar a los Mundiales o viajar a una Copa América. Ustedes lo hacen siempre. Somos locales en todos lados y nosotros eso lo sentimos”.

El Monumental tuvo un espacio particular dentro de sus palabras. Messi recordó el regreso de la selección argentina al país después de conquistar el Mundial, una celebración que señaló como uno de los días que permanecerán en su memoria. “En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera, cuando volvimos a jugar el primer partido después del Mundial. Haber vivido lo que viví ese día no se me va a olvidar nunca más. Fue de las cosas más lindas que me pasaron. Fue hermoso. Hasta el día de hoy veo videos y me emociono. Ese día va a quedar en mi historia, en la de todos ellos, en la de todos nosotros y en la de mi familia. Fue algo espectacular. Así que muchísimas gracias”.

“Hoy me toca vivir el día más triste de mi carrera”

El contraste apareció inmediatamente después. Del recuerdo de uno de sus momentos más felices en ese mismo estadio, Messi pasó a definir su despedida como el día más triste de su carrera. El capitán confirmó que extrañará tanto los partidos como el hecho mismo de representar a Argentina. “Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, que es cuando le digo adiós a la selección y adiós a todos ustedes. Lo voy a extrañar. Voy a extrañar defender estos colores y jugar para la selección”.

Sin embargo, Messi aclaró que el retiro internacional no significa un distanciamiento de la Albiceleste. Su siguiente papel, explicó, será acompañar al equipo desde afuera y apoyar a los futbolistas que asuman el siguiente ciclo. “Ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, apoyando a todos estos chicos y a todos los que vengan. Siempre unidos. Quedó más que demostrado que cuando nosotros nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y podemos superar cualquier cosa”.

El último consejo de Messi para la nueva Argentina

Más allá de la despedida personal, Messi aprovechó sus últimas palabras como jugador de la selección para dejar un mensaje al equipo que continuará después de su retiro. El rosarino anticipó que llegarán periodos complicados y pidió que el respaldo no desaparezca cuando los resultados sean diferentes a los conseguidos durante los últimos años. “Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal todo lo que se consiguió durante este tiempo. Y en esos momentos difíciles tenemos que estar acompañando más que nunca. Como siempre les digo a ellos, y como les dije en la última charla, para conseguir objetivos grandes hay que formar grupos fuertes, grupos unidos. Hay gente que quiere ver mal a la selección y no hay que darle ese gusto”.

“En los momentos duros y difíciles es cuando realmente se ve el grupo y cuando se demuestra si se puede salir de situaciones complicadas. Cuando no hay un grupo fuerte es muy difícil conseguir cosas. Nosotros éramos un grupo extraordinario y por eso conseguimos todo lo que conseguimos”.

La idea del grupo apareció como uno de los ejes de su mensaje final. Messi relacionó directamente la etapa de títulos con la fortaleza interna de un plantel que consiguió la Copa América, la Finalissima y el Mundial, trofeos que cambiaron el cierre de una trayectoria internacional que durante varios años había quedado asociada a finales perdidas.

“No me quiero ir de acá”: las últimas palabras de Messi

El cierre dejó una de las imágenes de la jornada. Messi reconoció que estaba hablando más de lo habitual porque no quería abandonar el césped del Monumental. Después de más de dos décadas con Argentina, el capitán resumió su despedida desde el agradecimiento y el vínculo con el país. “La verdad es que estoy hablando más que nunca. No me quiero ir de acá, no quiero dejar la cancha. Solo quiero decirles que los quiero, que los voy a extrañar muchísimo y que soy un agradecido por todo lo que viví”.

Finalmente, Messi volvió a una idea que ya había aparecido cuando comunicó públicamente su retiro: el orgullo por representar a Argentina. La carta con la que había anunciado su decisión también había terminado con un agradecimiento por haber nacido argentino, una frase que volvió a ocupar un lugar central en el cierre de su etapa internacional. “Soy un agradecido a Dios de ser argentino, orgulloso de ser argentino, y de haber podido cumplir este sueño junto a todos ustedes. Muchas gracias. Los quiero”.

Así terminó el discurso de Lionel Messi en una noche construida alrededor de su despedida. El marcador, su último gol y los homenajes formaron parte de la jornada, pero sus palabras dejaron el cierre definitivo: agradecimiento a sus compañeros, a los aficionados y a una selección que acompañó su carrera durante más de 20 años. Desde ahora, como él mismo explicó, su lugar estará del otro lado, alentando a la Argentina que continuará después del ‘10’.