¡El último baile! Messi se despide de la Selección de Argentina con gol y dos asistencias

Lionel Messi anotó de penal en su último partido con Argentina, mientras Otamendi y Nico Paz completaron el 3-0 ante Benín

Argentina cerró la despedida de Lionel Messi con una victoria por 3-0 sobre Benín en el Monumental, en un partido que tuvo al capitán como protagonista desde el inicio y que terminó con su gol desde el punto penal. Nicolás Otamendi abrió el marcador, Nico Paz amplió la diferencia y Messi puso cifras definitivas en su último encuentro con la Albiceleste.

La noche comenzó con homenajes. Antes del silbatazo inicial, el capitán de Benín entregó a Messi una estatuilla como recuerdo y, al minuto 10, el juego se detuvo para que el estadio le dedicara una ovación. Desde entonces, cada intervención del ‘10’ fue acompañada por los aficionados.

Argentina intentó tomar el control desde los primeros minutos. Messi probó desde fuera del área al 7’ y obligó a Marcel Dandjinou a intervenir, mientras Enzo Fernández buscó aprovechar el rebote sin conseguir abrir el marcador. Más tarde, el capitán volvió a acercarse con un tiro libre y con una llegada al área tras un centro de Rodrigo De Paul.

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Benín también encontró espacios durante la primera parte. Junior Olaitan tuvo una de las opciones del equipo visitante al rematar dentro del área, mientras Tosin Aiyegun ganó por arriba en un tiro de esquina. Emiliano Martínez respondió cuando fue exigido y sostuvo el cero.

Messi tuvo otra oportunidad antes del descanso. Lautaro Martínez lo encontró dentro del área con un centro de tres dedos, pero el remate de volea pasó por un costado. Julián Álvarez también estuvo cerca del gol, aunque Dandjinou salió para reducirle el ángulo y desviar su disparo.

El descanso llegó con empate sin goles. Argentina registró 64 por ciento de posesión, ocho remates y cuatro atajadas del arquero de Benín, mientras el equipo africano también encontró ocasiones para exigir a la defensa local.

La diferencia apareció apenas iniciado el segundo tiempo. Al 48’, Messi cobró un tiro de esquina y Nicolás Otamendi apareció en el área para marcar el 1-0. El defensor convirtió en el partido de su despedida y minutos después dejó el campo entre aplausos.

Argentina mantuvo la presión después del gol. Facundo Medina tuvo una oportunidad de cabeza que fue despejada sobre la línea, mientras Messi volvió a probar de tiro libre, aunque Dandjinou evitó la anotación.

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Lionel Scaloni movió el equipo al minuto 60 con los ingresos de Nico Paz y Nico González. La modificación tuvo efecto poco después. Al 62’, Paz recibió, recortó hacia el centro y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería para colocar el 2-0.

La jugada que todos esperaban llegó al 69’. Agustín Giay recibió una infracción dentro del área y el árbitro señaló penal. Messi tomó la pelota y, dos minutos después, convirtió desde los once pasos para poner el 3-0 y alcanzar los 126 goles con la camiseta de Argentina. Sus compañeros corrieron para abrazarlo mientras el Monumental celebraba la anotación.

El capitán todavía tuvo oportunidades para aumentar su cuenta. Al 75’ recibió un pase hacia atrás y remató de primera, aunque la pelota salió por un costado. Más tarde quedó en posición adelantada en otra llegada y, cerca del final, estuvo a punto de marcar el cuarto después de una combinación ofensiva que terminó con una intervención del guardameta.

Scaloni utilizó los últimos minutos para realizar más modificaciones, con los ingresos de Franco Mastantuono, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso y Leonel Flores. Argentina administró la diferencia mientras Benín buscó el descuento sin encontrar espacios. En el cierre, Messi volvió a tomar la pelota en acciones a balón parado y buscó una última anotación. El marcador ya no se movió y Argentina terminó la noche con un 3-0 que acompañó la despedida de su capitán en el Monumental.

Resumen, goles y lo mejor del Argentina vs Benín 6 de octubre de 2026