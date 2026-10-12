Boca Juniors busca hacer historia en la Copa Sudamericana: va por su tercer título

Los xeneizes buscan terminar con una sequía internacional de 18 años, pero primero deberán superar sus dos encuentros ante este rival brasileño

Será el primer duelo de estos equipos en la Sudamericana / Alejandro Pagni / AFP

Boca Juniors está ante una oportunidad que ningún equipo ha conseguido aprovechar: convertirse en el primer tricampeón de la Copa Sudamericana. El conjunto argentino afrontará las semifinales de 2026 frente a Vasco da Gama con la posibilidad de conquistar su tercer título y quedarse como el máximo ganador en solitario de una competición que ya marcó su historia.

El desafío tiene un antecedente que alimenta la ilusión de sus aficionados. Boca levantó el trofeo en 2004 y 2005, y todavía conserva una distinción única: es el único club que ha ganado dos ediciones consecutivas del torneo. Ahora, el objetivo no es repetir aquella hazaña, sino sumar su tercera corona y establecer una marca inédita en el fútbol sudamericano.

Boca Juniors busca quedarse solo en la cima

Los xeneizes comparten actualmente el primer lugar histórico de la Copa Sudamericana con Independiente, Athletico Paranaense, Independiente del Valle, Liga de Quito y Lanús. Todos cuentan con dos títulos, por lo que una nueva consagración permitiría al club romper el empate y convertirse en el primer equipo con tres campeonatos.

Sin embargo, el récord no está al alcance de una sola victoria. Boca necesita superar las semifinales y después imponerse en la final de Barranquilla. El primer obstáculo será Vasco da Gama, un rival al que volverá a enfrentar oficialmente después de 25 años y contra el que buscará dar un paso decisivo hacia la historia.

Boca consiguió su boleto entre los cuatro mejores tras eliminar a Sao Paulo por un marcador global de 2-1. En La Bombonera se impuso por 1-0 con un gol de Miguel Merentiel, mientras que en Brasil empató 1-1, con Leandro Lozano como autor del tanto argentino. Esa clasificación devolvió al club a las semifinales de la Sudamericana por primera vez desde 2014.

El recorrido también incluyó la clasificación ante O’Higgins en los playoffs, mediante una tanda de penales, y la victoria frente a Deportivo Recoleta en los octavos de final. Con Rodolfo Arruabarrena al frente y Leandro Paredes como uno de los referentes del equipo, Boca intentará convertir ese camino en una nueva conquista continental.

Cómo ver el partido de semifinal-ida de la Copa Sudamericana Boca Juniors vs Vasco da Gama en EE.UU.

Fecha: martes 13 de octubre de 2026

martes 13 de octubre de 2026 Estadio: La Bombonera, Buenos Aires, Argentina

La Bombonera, Buenos Aires, Argentina Hora del Este: 8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT.

8:30 p. m. ET / 7:30 p. m. CT / 5:30 p. m. PT. Televisión: beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español, según la programación del proveedor

beIN SPORTS y beIN SPORTS en Español, según la programación del proveedor Streaming: Fubo, con acceso sujeto al plan contratado y la disponibilidad de los canales

Vasco da Gama, el rival que separa a Boca de la final

La serie comenzará en Buenos Aires y se resolverá en Río de Janeiro. Aunque Boca parte con la motivación de su historia en el torneo, deberá demostrarlo en el campo ante un Vasco, que también aspira a llegar a la final. El ganador avanzará al partido por el título en Barranquilla, Colombia.

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Los antecedentes favorecen al conjunto argentino. Ambos clubes nunca se han enfrentado en la Copa Sudamericana, pero sí disputaron cuatro partidos oficiales en 2001, entre la Copa Libertadores y la Copa Mercosur. En los cuartos de final de la Libertadores, Boca ganó 1-0 en Brasil y 3-0 en Argentina, para avanzar con un global de 4-0. Los otros dos encuentros terminaron empatados, por lo que Vasco todavía no ha conseguido una victoria en el historial oficial entre ambos.

La posibilidad de conquistar la Sudamericana también representa la oportunidad de poner fin a una espera de 18 años sin títulos internacionales. Para Boca, volver a levantar un trofeo continental significaría recuperar un lugar protagonista en el escenario sudamericano y añadir otro capítulo a una historia ganadora.

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