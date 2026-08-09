Enner Valencia es nuevo jugador de Boca Juniors hasta diciembre de 2027

El delantero ecuatoriano llega libre tras su paso por Pachuca y podría debutar ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana

Enner Valencia, nuevo delantero de Boca Juniors | @BocaJrsOficial

Boca Juniors hizo oficial este domingo 9 de agosto la contratación de Enner Valencia como nuevo refuerzo del equipo dirigido por Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena. El delantero ecuatoriano de 36 años firmó un vínculo hasta el 31 de diciembre de 2027 y se incorporará al plantel después de disputar el Mundial 2026 con la selección de Ecuador.

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027”, comunicó el conjunto argentino. Valencia llega en condición de jugador libre después de finalizar su etapa con Pachuca, donde durante la última temporada registró ocho goles en 22 partidos.

El atacante arribó a Buenos Aires el viernes y el sábado estuvo presente en el estadio Tomás Adolfo Ducó para observar el partido de sus nuevos compañeros frente a Vélez. Su contratación se convirtió en la cuarta incorporación de Boca dentro del mercado de pases, después de que el club liberara un cupo de extranjero tras la salida de Marcelo Saracchi y los préstamos de Iker Zufiaurre y Santiago Zampieri.

Valencia comenzó a trabajar este mismo domingo bajo las órdenes de Arruabarrena con la posibilidad de ser considerado para el partido del martes frente a Recoleta, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La decisión dependerá de la evaluación física que realice el cuerpo técnico, debido a que su último encuentro oficial se produjo el 30 de junio en el Mundial 2026, cuando Ecuador fue eliminado por México.

Arrancando en el Predio más lindo de todos 👊⚽️ pic.twitter.com/3V6rrs3R8U — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 9, 2026

Boca destacó también la trayectoria internacional del ecuatoriano. “A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó más de 190 goles y brindó 70 asistencias”, detalló la institución en su comunicado.

El delantero tuvo además dos etapas en el fútbol mexicano. Con los Tuzos acumuló 27 goles en 49 encuentros considerando sus diferentes periodos, mientras anteriormente militó con Tigres. En Europa pasó por West Ham, Everton y Fenerbahçe, club turco con el que consiguió 59 anotaciones en 116 partidos entre 2020 y 2023.

Su recorrido con la selección de Ecuador también aparece entre los datos resaltados por Boca. Valencia disputó tres Copas del Mundo y cinco ediciones de la Copa América y es el máximo goleador histórico de su selección con 49 tantos. En Qatar 2022 marcó tres goles, actuación que llevó a Juan Román Riquelme a señalarlo posteriormente como una de las figuras del combinado ecuatoriano en aquel torneo.

La incorporación busca ampliar las opciones ofensivas de Boca durante el segundo semestre de 2026. El equipo suma cinco de 12 puntos posibles en el torneo Clausura y ha utilizado a Miguel Merentiel como referencia ofensiva, mientras Milton Giménez también ha tenido participación. Valencia se integra ahora al plantel con contrato por 18 meses y con la Copa Sudamericana como uno de los primeros compromisos en los que podría aparecer convocado.

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