Pachuca hace oficial la salida de Enner Valencia con emotivo mensaje

El club agradeció al delantero ecuatoriano y destacó su paso por la institución y el Mundial con su selección

Valencia durante el Clausura 2026 con el Pachuca | Imago7

El Club de Futbol Pachuca hizo oficial la salida de Enner Valencia, luego de que el delantero ecuatoriano cumpliera su contrato laboral de un año con los Tuzos. A través de un comunicado de prensa, la institución hidalguense informó que el atacante emprenderá un nuevo camino en su carrera profesional, tras concluir su segunda etapa con el equipo.

En el mensaje dirigido a la afición y a los medios de comunicación, Pachuca explicó que Valencia completó de manera satisfactoria el vínculo firmado con el club, por lo que su ciclo llegó a su fin. La directiva también subrayó que su salida se da después de haber defendido nuevamente la camiseta blanquiazul, en una etapa que incluyó participación local e internacional.

La institución dedicó palabras de agradecimiento a ‘Superman’, apodo con el que se identifica al delantero ecuatoriano, y resaltó su entrega, profesionalismo y compromiso durante su paso por el equipo. El club señaló que Valencia dejó una huella por el orgullo con el que defendió los colores de Pachuca en cada encuentro.

📋 | Comunicado de Prensa: ¡Gracias, Enner! pic.twitter.com/PkwQRn5Tck — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) July 8, 2026

El comunicado también hizo énfasis en que el legado del atacante no se limita a lo futbolístico. Pachuca destacó la calidad humana de Valencia dentro y fuera de la cancha, además de reconocer la influencia que tuvo en el grupo durante esta segunda etapa con los Tuzos, equipo al que regresó como una figura de trayectoria internacional.

Uno de los puntos que resaltó el club fue su desempeño con la selección de Ecuador en la Copa del Mundo, donde, de acuerdo con el mensaje institucional, Valencia puso en alto el nombre de Pachuca a nivel internacional. Para la directiva, su participación con el combinado ecuatoriano reforzó su condición de referente dentro del fútbol mundial.

“Enner, gracias por haber sido parte fundamental de esta historia”, expresó Pachuca en el cierre del comunicado, en el que también le deseó éxito en sus futuros proyectos. El club aseguró que el paso del delantero queda marcado en el corazón de la afición, después de una relación que tuvo más de una etapa con la institución.

La despedida concluyó con un mensaje directo al futbolista: “Esta siempre será tu casa. ¡Mucho éxito, Enner!”. Con ello, Pachuca cerró oficialmente el ciclo de Valencia, uno de los nombres internacionales que vistió la camiseta de los Tuzos y que ahora continuará su carrera lejos del conjunto hidalguense.

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