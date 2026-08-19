¡Exhibición! Fernando Tatis Jr. revive una hazaña de 2002 con jonrones y atrapada histórica

El jardinero de los Padres conectó dos jonrones y evitó un grand slam de Francisco Lindor durante el triunfo de San Diego en Nueva York

Uno de los mejores partidos de su carrera | IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Fernando Tatis Jr. tuvo una de las mejores actuaciones de su carrera. El dominicano pegó dos cuadrangulares y realizó una atrapada que evitó un grand slam y fue la figura en la victoria de los San Diego Padres por 5-2 sobre los New York Mets. El partido se jugó el pasado martes 18 de agosto en Citi Field, y su aporte con el bate y el guante marcó una posible diferencia de siete carreras.

El desempeño puso al jardinero derecho en una situación poco común dentro de las Grandes Ligas. Tatis Jr. se volvió el primer jugador de la MLB desde Mike Cameron, en 2002, que conecta varios jonrones y roba un cuadrangular con las bases llenas en un mismo juego. Esta combinación no se veía desde hace 24 años, según el registro publicado por OptaSTATS y compartido por diferentes medios especializados.

2 home runs hit, 1 grand slam robbed



Fernando Tatis Jr. did it all for the Padres 😤



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Dos jonrones y una atrapada que cambió el encuentro

Tatis Jr. necesitó solamente un lanzamiento para colocar adelante a San Diego. El primer envío del novato Zac Thornton terminó en el segundo nivel del jardín izquierdo después de recorrer 452 pies. El batazo representó su decimocuarto cuadrangular de la temporada y el decimoctavo jonrón de apertura de su carrera, la mayor cantidad en la historia de los Padres. También fue su cuarto vuelacercas de al menos 450 pies en 2026, cifra con la que lidera la MLB.

La intervención que marcó el juego llegó en la parte baja de la segunda entrada. Robbie Ray había entregado tres bases por bolas y los Mets tenían las bases llenas con dos outs cuando Francisco Lindor conectó una pelota profunda hacia el jardín derecho. El batazo parecía destinado a convertirse en un grand slam, pero Tatis Jr. llegó a la zona cercana a la marca de 330 pies, saltó frente a la barda y atrapó la pelota cuando comenzaba a superar el muro.

El guardabosques quedó de pie frente a la cerca y mantuvo durante unos segundos la incertidumbre entre los jugadores y los 35 mil 508 aficionados presentes. Después levantó la pelota para confirmar el out, mientras Ray reaccionó con las manos sobre la cabeza. La atrapada conservó la ventaja mínima de los Padres y evitó cuatro carreras que habrían cambiado por completo el desarrollo del encuentro. Tatis Jr. la calificó como su mejor intervención defensiva por el momento y la situación del partido.

Tres entradas después, el dominicano volvió a castigar a Thornton con un cuadrangular de dos carreras hacia el jardín contrario. La conexión de 389 pies amplió la diferencia a 3-0 y elevó a 15 su total de jonrones en la campaña. Fue además el decimocuarto partido de dos cuadrangulares en su trayectoria, con lo que igualó la segunda mayor cantidad en la historia de la franquicia.

La secuencia resumió el impacto del jardinero durante la noche. Tatis Jr. produjo las tres primeras carreras de San Diego con sus dos vuelacercas y retiró cuatro del marcador con su atrapada ante Lindor. El manager Craig Stammen comparó su influencia con la estadística de más-menos utilizada en la NBA y la NHL, al considerar que pocas actuaciones individuales habían tenido un peso semejante para los Padres.

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La conexión histórica con Mike Cameron

El antecedente se remonta al 2 de mayo de 2002, cuando Mike Cameron protagonizó uno de los partidos más recordados de las Grandes Ligas. El entonces jardinero central de los Seattle Mariners conectó cuatro jonrones contra los Chicago White Sox y, en la tercera entrada, evitó un grand slam de Magglio Ordóñez. Seattle ganó aquel encuentro por 15-4 en el antiguo Comiskey Park.

Cameron disparó sus cuatro cuadrangulares en sus primeras cuatro oportunidades al bate y se convirtió entonces en apenas el decimotercer jugador que conseguía esa producción en un juego. La hazaña de Tatis Jr. no igualó el total ofensivo de Cameron, pero sí reprodujo la inusual combinación de múltiples jonrones y un grand slam retirado por encima de la cerca. Ese vínculo estadístico colocó la actuación del dominicano entre los juegos individuales más completos de los últimos años.

La exhibición también tuvo un componente personal para Tatis Jr. Durante su infancia pasó varios veranos en Queens, cerca de Citi Field, mientras su padre jugaba con los Mets. El propio pelotero recordó que practicaba atrapadas al lanzar una pelota contra una pared y saltar para recuperarla, una rutina infantil que terminó reflejada años después en el mismo sector de Nueva York. “Es un sueño de niño hecho realidad”, declaró después del partido.

Aunque comenzó la temporada sin conectar un cuadrangular en sus primeros 238 turnos, el poder de Tatis Jr. reapareció conforme avanzó el calendario. Tras el partido ante los Mets alcanzó 15 jonrones, incluidos cuatro de al menos 450 pies, sin dejar de aportar una defensa respaldada por dos premios Guante de Platino. Su capacidad para incidir en diferentes aspectos volvió a quedar expuesta en un momento decisivo para las aspiraciones de San Diego.

Robbie Ray aprovechó la atrapada y completó seis entradas de una carrera, tres imparables y cuatro ponches para conseguir su primera victoria con los Padres. Luis Torrens descontó con un jonrón solitario para Nueva York, pero San Diego amplió la ventaja mediante Ty France y Manny Machado. El triunfo dejó a los Padres con marca de 68-59 y dos juegos por encima de Arizona en la lucha por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Después de la victoria, Tatis Jr. reconoció que disfrutó más impedir el grand slam que conectar sus dos cuadrangulares. La respuesta explicó la dimensión de una noche en la que su defensa resultó tan determinante como su poder ofensivo. El dominicano no solo impulsó a los Padres en una serie importante, sino que recuperó una combinación estadística que permanecía sin repetirse desde la histórica actuación de Cameron en 2002.

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