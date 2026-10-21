Pachuca supera a Arsenal y Chelsea; Chivas y Atlas sorprenden en ranking mundial de canteras

Los tres clubes mexicanos figuran entre los 150 mejores del mundo en formación de futbolistas y superan a instituciones históricas del fútbol europeo

Los Tuzos se ubican en el puesto 53 mundial | Claro Sports

El fútbol mexicano tiene presencia entre las mejores canteras del mundo en 2026. El Observatorio del Fútbol CIES publicó este miércoles 21 de octubre su clasificación internacional de clubes formadores, en la que Pachuca, Chivas y Atlas aparecen entre las primeras 150 instituciones del planeta, por encima de equipos europeos como Arsenal, Manchester United, Borussia Dortmund, Juventus y Fulham, según el índice de desarrollo de futbolistas.

Los Tuzos son el equipo mexicano mejor ubicado, en el puesto 53, mientras que Guadalajara aparece en el 83 y los Zorros en el 130. El estudio considera la cantidad de futbolistas formados por cada institución que continúan en el profesionalismo, así como su actividad reciente y el nivel de las competencias en las que participan. La clasificación permite evaluar el alcance de las fuerzas básicas mexicanas frente a academias de distintas regiones del mundo.

¿Qué lugar ocupan Pachuca, Chivas y Atlas en el ranking CIES 2026?

Pachuca ocupa el lugar 53 del mundo con un índice de formación de 47.6 puntos y 48 futbolistas surgidos de sus fuerzas básicas. De ese grupo, 12 permanecen en el conjunto hidalguense y ninguno milita en las cinco principales ligas europeas. Los Tuzos superan a instituciones como Arsenal (55), Porto (59), Manchester United (69) y Chelsea (75), clubes que cuentan con academias reconocidas por desarrollar jugadores para el fútbol internacional.

En el caso de Chivas, el conjunto rojiblanco aparece en la posición 83, con un índice de 37.5 puntos y 36 canteranos activos, de los cuales ocho permanecen en el Guadalajara. Su ubicación le permite superar a equipos como Real Sociedad (91), Athletic Club (98), Borussia Dortmund (112), Juventus (121) y Liverpool (128). El Rebaño comparte una puntuación de 37.5 con Valencia y Brommapojkarna, aunque aparece antes que ambos en el orden de la tabla.

Por su parte, Atlas se encuentra en el puesto 130, con 29.3 puntos y 28 futbolistas formados en sus categorías inferiores, de los cuales diez continúan en el equipo rojinegro. La Academia aparece por encima de instituciones como Olympiacos (133), Nantes (137), Málaga (147) y Fulham (149). Aunque registra una cantidad menor de egresados que Pachuca y Guadalajara, mantiene representación en el fútbol profesional mediante jugadores que pertenecen a diferentes clubes.

En la parte alta de la clasificación mundial, Benfica ocupa el primer puesto con un índice de 101.3 puntos y 93 futbolistas formados. River Plate se encuentra en el segundo lugar, con 97.6 unidades y 94 jugadores, mientras que Boca Juniors completa el podio con 96.7 puntos y 93 canteranos. Vélez Sarsfield, Ajax, Barcelona, Sporting de Portugal, Defensor, Real Madrid y Estrella Roja completan las diez primeras posiciones.

¿Cómo se determina el ranking CIES de las mejores canteras del mundo?

El Observatorio del Fútbol CIES utiliza una metodología que permite identificar qué instituciones participaron directamente en la formación de cada futbolista. Para que un jugador sea considerado canterano, debe haber pertenecido al club durante al menos tres temporadas entre los 15 y los 21 años, incluidos ambos extremos. De esta manera, el organismo reconoce a los equipos que contribuyeron al desarrollo del futbolista antes de su consolidación profesional.

La clasificación se determina mediante cuatro criterios: cantidad de jugadores formados, nivel competitivo de los partidos disputados, minutos acumulados durante el último año y edad de los futbolistas. El modelo otorga una valoración favorable a los jugadores más jóvenes y considera su continuidad dentro de las competiciones profesionales. Por ello, no basta con producir una cantidad elevada de futbolistas: también influye la actividad que mantienen a lo largo de sus carreras.

El análisis comprende 49 ligas de primera división alrededor del mundo y toma en cuenta a futbolistas que actualmente pertenecen a otros equipos, no únicamente a quienes permanecen en la institución que los formó. Por ejemplo, los egresados de Pachuca registran un promedio de mil 365 minutos, frente a los mil 676 de Chivas y los mil 760 de Atlas. El índice combina estos registros con los demás factores para establecer la posición de cada academia, sin considerar directamente los títulos juveniles o el dinero obtenido por transferencias.

¿Quiénes son los canteranos más representativos de Pachuca, Chivas y Atlas?

Pachuca tiene entre sus canteranos más reconocidos a Héctor Herrera, mediocampista del Houston Dynamo, e Hirving ‘Chucky’ Lozano, futbolista de LA Galaxy, donde juega a préstamo desde San Diego FC. Ambos lograron desarrollar parte de sus carreras en Europa tras surgir del conjunto hidalguense. También destacan Erick ‘Chiquito’ Sánchez, actualmente en América; Rodolfo Pizarro, quien regresó a Pachuca para el Apertura 2026; y Elías Montiel, mediocampista que llegó al Atlas en septiembre de este año. Alan Bautista representa otra generación de futbolistas desarrollados en el Alto Rendimiento Tuzo.

Chivas cuenta con Raúl ‘Tala’ Rangel, portero consolidado en el Guadalajara, y Armando ‘Hormiga’ González, delantero que fue transferido al Olympiacos de Grecia en agosto de 2026. Otro representante es Mateo Chávez, lateral del AZ Alkmaar de Países Bajos, quien siguió su carrera en Europa después de pasar por el primer equipo rojiblanco. También aparecen Jesús ‘Chiquete’ Orozco, defensor de Cruz Azul, y jóvenes como Hugo Camberos y Santiago Sandoval, que continúan su desarrollo profesional con el Rebaño.

En el caso de Atlas, Israel Reyes es uno de los principales representantes de su cantera, después de pasar por las categorías sub 15, sub 17 y sub 20 antes de llegar al fútbol profesional. Actualmente juega para el América. También destaca Jeremy Márquez, mediocampista de Cruz Azul y bicampeón de la Liga MX con los Zorros, además de Ozziel Herrera, futbolista de Tigres que pasó por las categorías inferiores de Pachuca y Atlas. La lista incluye a Alfonso ‘Ponchito’ González, Gaddi Aguirre y Edgar Zaldívar, quienes continúan en activo con el conjunto rojinegro.

La presencia de Pachuca, Chivas y Atlas entre los 150 mejores clubes formadores del mundo refleja la participación del fútbol mexicano en el desarrollo de jugadores profesionales. Aunque las tres instituciones presentan diferencias en el número de canteranos y en el índice de formación, sus resultados les permiten aparecer por encima de equipos históricos europeos bajo los parámetros establecidos por el CIES para 2026.