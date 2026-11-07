Necaxa vs Xolos, en vivo: Alejandro Gómez perdona el empate

Sigue en vivo el partido de la Liga MX donde los Rayos buscan salir del fondo y Tijuana quiere mantenerse entre los mejores del torneo

Necaxa vs Xolos en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

Alineaciones Necaxa vs Xolos, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estas son las alineaciones del partido para el Necaxa vs Xolos para el partido de esta tarde en Aguascalientes.

Necaxa: Javier Orantes, Agustín Oliveros, Kaiky Marques, Mauro Zaleta, Diego Ochoa, Raúl Martínez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Owen González, Miguel Rodríguez, Julián Carranza

Javier Orantes, Agustín Oliveros, Kaiky Marques, Mauro Zaleta, Diego Ochoa, Raúl Martínez, Daniel Leyva, Lorenzo Faravelli, Owen González, Miguel Rodríguez, Julián Carranza Xolos: José Rodríguez, Rafael Fernández, Jackson Porozo, Pablo Ortíz, Jesús Gómez, Iván Tona, Gilberto Mora, José Rivero, Adonis Preciado, Mourad Daoudi, Francisco González

Antecedentes Necaxa vs Xolos, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

¡Necaxa y Xolos llegan con una rivalidad que ha dejado goles en sus últimos enfrentamientos! Los Rayos tienen una ventaja de tres victorias por dos derrotas en los cinco duelos más recientes ante Tijuana. En el Clausura 2026, los hidrocálidos se impusieron 3-0, aunque los fronterizos habían conseguido el mismo marcador en el Apertura 2025. Además, ninguno de sus últimos cinco enfrentamientos terminó en empate. ¿Quién logrará inclinar la balanza en esta ocasión?

Necaxa 3-0 Tijuana | Liga MX Clausura 2026

Tijuana 3-0 Necaxa | Liga MX Apertura 2025

Tijuana 1-2 Necaxa | Liga MX Clausura 2025

Necaxa 1-2 Tijuana | Liga MX Apertura 2024

Tijuana 2-3 Necaxa | Liga MX Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

¡Los momios anticipan un duelo parejo en el Estadio Victoria! Necaxa y Xolos de Tijuana llegan con la misma cuota de +160 para llevarse la victoria, mientras que el empate se ubica en +245. Pese a la diferencia de posiciones en la tabla, las apuestas no marcan un favorito para este enfrentamiento de la jornada 16 del Apertura 2026.

¿A qué hora juega Necaxa vs Xolos y dónde ver hoy 6 de noviembre la jornada 16 de la Liga MX 2026?

El partido entre Necaxa y Xolos dará inicio el viernes 6 de noviembre en punto de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido se podrá seguir en México por Fox y Fox ONE. Además del minuto a minuto de Claro Sports

Necaxa vs Xolos, en vivo

El Necaxa recibe a los Xolos de Tijuana en el Estadio Victoria como parte de la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX, en un encuentro que puede influir en las aspiraciones de ambos equipos de cara a la Liguilla. El conjunto dirigido por Sebastián Abreu buscará sumar tres puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos de la clasificación, mientras los Rayos intentarán aprovechar su condición de locales para poner fin a su racha de resultados adversos.

El equipo de Juan Reynoso llega después de perder ante Santos Laguna por un autogol de Matías Espíndola, resultado que representó su novena derrota del campeonato y lo dejó en el lugar 17 con 10 puntos. Por su parte, Tijuana acumula seis encuentros sin perder, con una victoria y cinco empates. Los fronterizos vienen de igualar 3-3 ante Monterrey, con un doblete de Preciado, y ocupan la sexta posición con 22 unidades, a un punto de Toluca.

Con Gilberto Mora entre sus protagonistas, los Xolos intentarán extender su racha y acercarse a los puestos de clasificación, mientras Necaxa buscará complicar el camino de los visitantes en la recta final de la fase regular. Sigue todas las acciones del Necaxa vs Tijuana, los goles, las jugadas y el resultado a través del minuto a minuto de Claro Sports.