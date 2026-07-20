España ganó el Mundial con una lección de fútbol colectivo ante Messi

Desde 2010 no había un campeón mundial como lo hay ahora en el que no existía un astro, una estrella, un crack inmensamente distinguible por encima del resto

Messi y Cucurella en la final del Mundial 2026 | Reuters

La final del Mundial 2026 dejó una conclusión que va más allá del marcador entre España y Argentina. Para Alberto Lati, la conquista española representó el regreso de una idea que ha acompañado al futbol desde sus orígenes: el valor del equipo por encima de las individualidades. Una selección construida desde el funcionamiento colectivo logró imponerse ante una Argentina que durante años encontró respuestas en el talento de Lionel Messi.

Nuestro colaborador utilizó el concepto de “fútbol asociación” para explicar lo que representó el campeonato de España. “Yo lo de asociación me lo quedo porque desde 2010 no había un campeón mundial como lo hay ahora en el que no existía un astro, una estrella, un crack inmensamente distinguible por encima del resto”, señaló durante su análisis.

Para Lati, la selección española recordó al equipo que conquistó el Mundial de Sudáfrica 2010, no por la similitud entre jugadores, sino por la manera en la que logró construir una identidad colectiva. En aquella generación existían nombres reconocidos como Andrés Iniesta, Xavi Hernández, Iker Casillas, Sergio Ramos o David Villa, aunque el debate sobre quién era la figura principal siempre estuvo abierto.

En el Mundial 2026 ocurrió algo parecido. Rodri apareció como uno de los principales referentes del equipo, pero el reconocimiento se repartió entre distintos futbolistas como Unai Simón, Marc Cucurella, Dani Olmo, Fabián Ruiz, Pedro Porro y otros integrantes del plantel.

“Esa es la lección que nos viene a dar España, que si existe metodología, que si existe colectivo, que no es el ego, que no es narciso, que es todos consiguiendo esa fuerza”, explicó Lati al referirse a la forma en la que la selección española alcanzó el título.

El análisis también estuvo centrado en la diferencia entre los dos equipos durante la final. Argentina consiguió mantenerse con vida hasta el tiempo extra debido a su capacidad para resistir los momentos de presión, pero España controló gran parte del encuentro y generó las principales acciones ofensivas.

España gana el Mundial 2026 | Reuters

Para Lati, la falta de contundencia española permitió que el partido tuviera un desarrollo más largo del esperado. “Si España hubiera tenido pegada, esto en los primeros 20 minutos… no encontró la portería. Eso permitió que Argentina lo alargara”, comentó.

La expulsión de un futbolista argentino modificó el panorama del partido y dejó a la Albiceleste con menos herramientas para responder. En ese contexto, Messi quedó lejos de las zonas donde históricamente pudo marcar diferencia y terminó con poca participación ofensiva.

“Messi hoy, y es herejía decirlo, pero es la realidad, fue espectador de lujo porque no compareció, porque el fútbol de esa Argentina, insisto, sometida, terminó por hacer que Messi estuviera siempre a metros de la portería”, explicó el periodista.

Lati también destacó el contraste entre una selección que encontró soluciones colectivas y otra que durante años tuvo como principal referencia al capitán argentino. “Ahí tenemos la gran diferencia entre un equipo en el que todos jalan para un lado y otro en el que se buscan sostener de las piernas de un futbolista que dio lo que dio y dio demasiado”, señaló.

La final del Mundial 2026 cerró un capítulo importante para Messi con Argentina, pero también abrió una reflexión sobre la evolución del futbol internacional. España consiguió el campeonato a partir de una estructura en la que todos los jugadores tuvieron una función dentro del sistema.

“España es el más justo campeón que yo recuerde en mucho tiempo porque hacía muchos mundiales el mejor equipo no quedaba tan claro”, concluyó Alberto Lati.

Para el periodista, la selección española recuperó el significado de un concepto que muchas veces se pierde entre nombres propios: el fútbol como una asociación de futbolistas que trabajan por un objetivo común.

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