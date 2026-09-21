Partidos de hoy 21 de septiembre de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este lunes

La Liga Femenil en México y la Primera División de Argentina se robarán los reflectores en este inicio de semana para darle paso a la Fecha FIFA

La agenda de partidos de fútbol de este lunes 21 de septiembre | Claro Sports

El fútbol no se detiene este lunes 21 de septiembre de 2026. La Liga MX Femenil y la Liga Profesional de Argentina concentran buena parte de la actividad del día, con encuentros que pueden modificar la clasificación en ambos campeonatos. También habrá partidos en otras ligas del continente, por lo que será una jornada para permanecer atentos desde la tarde y hasta la noche.

En México, la jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil concluirá con cuatro partidos, entre ellos el Toluca vs Tigres, encuentro que enfrenta a dos equipos ubicados entre los primeros lugares de su sector. También entrarán en acción Atlante, Querétaro, León, Juárez, Santos Laguna y Cruz Azul.

Por su parte, la Liga Profesional de Argentina tendrá tres encuentros correspondientes a la fecha 10, con Aldosivi vs Atlético Tucumán, Barracas Central vs Independiente Rivadavia y Lanús vs Estudiantes de La Plata. Todos los horarios que aparecen a continuación corresponden al tiempo del centro de México.

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La actividad comenzará desde las 11:30 horas con el fútbol argentino y se extenderá hasta la noche. En la Liga MX Femenil, el primer silbatazo está programado a las 15:45 horas con Atlante frente a Querétaro, mientras que Santos Laguna y Cruz Azul cerrarán la cartelera mexicana a las 19:06 horas.

Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 21 de septiembre

Liga Femenil

Atlante vs Querétaro | Jornada 8 | 15:45 horas | YouTube de la Liga Femenil DND Sea

León vs FC Juárez | Jornada 8 | 17:00 horas | FOX One y Tubi

Toluca vs Tigres | Jornada 8 | 18:00 horas | ViX Premium y YouTube de la Liga Femenil DND Sea

Santos Laguna vs Cruz Azul | Jornada 8 | 19:06 horas | FOX One y Tubi

Liga Profesional de Argentina

Aldosivi vs Atlético Tucumán | Jornada 10 | 11:30 horas | Transmisión no disponible en México

Barracas Central vs Independiente Rivadavia | Jornada 10 | 16:00 horas | Transmisión no disponible en México

Lanús vs Estudiantes de La Plata | Jornada 10 | 18:15 horas | Transmisión no disponible en México

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Dentro de la cartelera mexicana, Toluca vs Tigres aparece como uno de los partidos a seguir, ya que las Diablas llegan con 16 puntos después de siete jornadas, mientras las Amazonas suman 18 y se mantienen entre los primeros lugares del Grupo A.

También destaca el León vs FC Juárez. Las Esmeraldas reciben a un conjunto fronterizo que ha permanecido en la pelea por los puestos de clasificación, mientras Santos Laguna y Cruz Azul tendrán un duelo directo entre clubes que buscan avanzar posiciones dentro de su grupo.

En Argentina, Aldosivi y Atlético Tucumán abrirán la jornada del lunes para la Liga Profesional, antes de que Barracas Central reciba a Independiente Rivadavia. El cierre llegará con Lanús frente a Estudiantes de La Plata, programado para las 18:15 horas del centro de México.

La agenda de este lunes ofrece así una tarde continua de poco fútbol para los aficionados en México. La Liga MX Femenil y el campeonato argentino serán los principales torneos del día, con opciones de transmisión por plataformas como ViX, Tubi y Fox ONE. Cabe recordar que esta semana iniciará la Fecha FIFA, la primera que se lleva a cabo después de la Copa del Mundo 2026.

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