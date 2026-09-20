Primera baja del proyecto de Rafa Márquez: Pol Lorente sale del cuerpo técnico del Tri

La estructura de Selecciones Nacionales asumirá la preparación física del Tricolor durante los cuatro partidos de septiembre y octubre.

El preparador físico volvería a trabajar con el ‘Vasco’ | Imago7

Pol Lorente concluyó su etapa como preparador físico de la Selección Mexicana, informó la Federación Mexicana de Fútbol a través de un comunicado. Su salida representa el primer cambio en el cuerpo técnico que encabeza Rafael Márquez para el proceso rumbo al Mundial de 2030.

La FMF agradeció el compromiso y la dedicación del especialista español durante los dos años que formó parte de la institución. Lorente se incorporó al Tricolor en agosto de 2024 y permaneció en el cargo tras la salida de Javier Aguirre y el nombramiento de Márquez.

De esta manera, Lorente ya no estará a cargo de la preparación física en los partidos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, pues la Federación confirmó el cierre de su ciclo antes de la concentración.

¿Quién estará a cargo de la preparación física de México?

La FMF explicó que los especialistas que forman parte de la estructura institucional de Selecciones Nacionales asumirán la preparación física del equipo durante la gira que se disputará entre el 26 de septiembre y el 6 de octubre en Estados Unidos.

La Dirección Deportiva y Rafael Márquez también comenzaron la búsqueda del nuevo preparador físico de la Selección Mexicana. La Federación comunicará el nombramiento cuando concluya el proceso de selección y se alcance un acuerdo con el perfil elegido.

México enfrentará a Colombia el 26 de septiembre en Baltimore y a Perú el día 29 en Nueva Jersey. Después jugará contra Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y cerrará la gira frente a Chile el 6 de octubre en Los Ángeles.

La salida de Lorente obliga a Márquez a realizar su primer ajuste en el grupo presentado para el ciclo mundialista. El cuerpo técnico quedó integrado por Juan Manuel Lillo, Andrés Guardado y Vidal Paloma como auxiliares, además de Xabier Mancisidor como entrenador de porteros.

¿Cuál será el nuevo proyecto de Pol Lorente?

La Federación no informó cuál será el siguiente destino de Pol Lorente y solo le deseó éxito en su nuevo proyecto profesional. Sin embargo, su salida coincide con las negociaciones entre Javier Aguirre y el Valencia, club que busca entrenador tras la salida de Carlos Corberán.

De acuerdo con información de Claro Sports, Aguirre es el elegido por el director deportivo Braulio Vázquez y aceptó un contrato por nueve meses. Las partes todavía deben resolver aspectos económicos y fiscales antes de la firma.

El ‘Vasco’ también busca incluir una extensión por una temporada si logra clasificar al Valencia a la Champions League. La institución española prefiere evaluar su continuidad al finalizar el curso, por lo que el acuerdo todavía no tiene carácter oficial.

Los reportes desde España colocan a Pol Lorente como preparador físico del cuerpo técnico que Aguirre pretende llevar al Valencia. Toni Amor también aparece como auxiliar del entrenador mexicano. La salida de Lorente de la FMF permitiría su incorporación al club cuando concluya la negociación.

Lorente ha trabajado con Aguirre en la selección de Egipto, Leganés, Rayados de Monterrey, Mallorca y la Selección Mexicana. El Valencia representaría el sexto proyecto que ambos comparten desde el inicio de su relación profesional.

Por ahora, el Valencia mantiene a Óscar Sánchez como entrenador interino. El club todavía no anuncia la contratación de Aguirre ni la llegada de Lorente, por lo que la vinculación entre ambos movimientos procede de reportes periodísticos y no de los comunicados de las instituciones.

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