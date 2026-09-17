¿Cavan Sullivan o Gilberto Mora? La comparación que anticipa el futuro del México vs Estados Unidos

Cavan Sullivan llega a Estados Unidos tras brillar en MLS, mientras Gilberto Mora tiene mayor recorrido profesional e internacional con México rumbo al Mundial de 2030

Las dos perlas de los más grandes de Concacaf | Claro Sports

Cavan Sullivan y Gilberto Mora representan dos de las apuestas de Estados Unidos y México para el proceso rumbo al Mundial de 2030. La comparación tomó fuerza después de que Mauricio Pochettino incluyó al jugador del Philadelphia Union en la convocatoria para enfrentar a Perú, Chile, México y Canadá con solo 16 años, en los que es su primer llamado con el USMNT.

Mora, quien cumplirá 18 años el 14 de octubre, parte desde una situación distinta. El futbolista de Tijuana ya disputó una Copa Oro, un Mundial sub 20 y la Copa Mundial de 2026, además de consolidarse en la Liga MX. Sullivan atraviesa una etapa de producción ofensiva en la MLS, pero el mexicano cuenta con más experiencia en primeras divisiones y selecciones nacionales.

Cavan Sullivan y Gilberto Mora: estadísticas en el fútbol profesional

La comparación entre ambos debe separar los partidos de primera división de la participación de Sullivan con Philadelphia Union II. Mora registra 61 encuentros y 14 goles con el primer equipo de Tijuana entre Liga MX y Leagues Cup, mientras que Sullivan suma 48 apariciones y nueve anotaciones con el Philadelphia Union en todas las competencias. En torneos de liga, el mexicano acumula 56 partidos y 12 goles, contra 37 encuentros y seis tantos del estadounidense.

MÁS INFORMACIÓN: Estados Unidos inicia el recambio generacional de Pochettino sin Pulisic ni Balogun

Sullivan presenta mejores números como generador durante la temporada 2026. El mediocampista suma seis goles y 11 asistencias en 23 partidos de MLS, con una racha de siete jornadas consecutivas participando en anotaciones. Sus 17 contribuciones de gol representan uno de los principales argumentos para que Pochettino lo incorporara a la selección mayor.

Mora ha tenido menos partidos de liga durante 2026, pero mantiene presencia frente al arco. En el Apertura 2026 suma cuatro goles en seis jornadas, después de conseguir ocho anotaciones entre Liga MX y Leagues Cup durante la temporada anterior. El mexicano también debutó antes como titular habitual: mientras Sullivan alternó durante sus dos primeras campañas, Mora asumió funciones de creación y finalización en Tijuana desde los 15 años.

La diferencia aumenta al revisar la actividad internacional. Mora suma 12 partidos oficiales con la selección mexicana y fue campeón de la Copa Oro 2025, torneo en el que dio una asistencia ante Honduras y participó en la final contra Estados Unidos. Después jugó el Mundial sub 20 de Chile y formó parte de México en la Copa Mundial de 2026, donde tuvo minutos desde el encuentro inaugural y fue titular en la fase de eliminación. Sullivan, por su parte, acumula 12 partidos y cuatro goles con Estados Unidos sub 17, pero todavía busca su debut con la absoluta.

¿En qué se diferencian los estilos de Gilberto Mora y Cavan Sullivan?

Los dos pueden actuar como mediapuntas, interiores o atacantes que parten desde una banda, aunque desarrollan esas funciones de forma distinta. Sullivan es zurdo y suele recibir abierto antes de conducir hacia los carriles interiores. Mora es diestro, tiene mayor presencia por el centro y participa en asociaciones de pocos toques entre el mediocampo y el área. Ambos buscan el balón entre líneas, pero el estadounidense acelera más mediante el regate y el mexicano interviene con mayor frecuencia en la organización.

Sullivan responde al perfil de un creador desde el costado: encara, conduce en diagonal y busca pases que rompen líneas defensivas. No depende de los desmarques a la espalda ni de la velocidad en recorridos largos; prefiere recibir al pie y provocar movimientos en la defensa. Su producción de asistencias refleja esa tendencia, aunque su búsqueda constante de jugadas de riesgo también puede generar pérdidas.

Mora se acerca más a un interior ofensivo o número 10. Su juego combina control orientado, cambios de dirección, lectura de espacios y llegadas desde segunda línea. Durante el Mundial formó sociedades por el sector derecho con el lateral y el extremo, pero también retrocedió para recibir delante de los mediocampistas rivales. Su capacidad para girar bajo presión permite que el equipo progrese sin recurrir siempre al pase largo.

El contexto profesional también ha influido en sus perfiles. Philadelphia utiliza ataques directos y acepta que Sullivan arriesgue el balón en campo contrario. Tijuana ha colocado a Mora como uno de los responsables de administrar la posesión y ocupar la zona central, por lo que el mexicano participa en fases más variadas: inicio de jugada, enlace, transición y llegada al área.

¿Cómo encajan Sullivan y Mora con Pochettino y Rafa Márquez?

Sullivan puede ocupar uno de los espacios detrás del delantero en una estructura con tres centrales o actuar como extremo en un 4-2-3-1. Pochettino ha pedido posesión, movilidad para ofrecer líneas de pase y agresividad tras perder el balón, características que favorecen la creatividad del jugador del Philadelphia Union. Su reto estará en reducir pérdidas y sostener el trabajo defensivo, dos condiciones necesarias para competir con Gio Reyna, Malik Tillman y otros mediapuntas del plantel.

El encaje de Mora con Rafael Márquez parece más directo, aunque el técnico todavía no dirige su primer partido al frente de México. Durante su paso por el Barcelona Atlètic, Márquez utilizó un 4-3-3 en ataque, con un pivote y dos interiores encargados de ocupar los espacios entre líneas. En ese esquema, Mora puede jugar como interior derecho, acercarse al extremo y liberar el carril para la subida del lateral. Sin balón, tendría que incorporarse a la línea de cuatro mediocampistas del 4-1-4-1 que suele emplear el ‘Káiser’.

La presencia de un mediocentro como Erik Lira permitiría que Mora reciba más cerca del área sin quedar encargado de la cobertura principal. También puede partir como extremo y moverse hacia dentro para generar superioridad en el sector derecho, un comportamiento que Márquez utilizó con sus atacantes en Barcelona. La incorporación de Juan Manuel Lillo al cuerpo técnico puede reforzar el trabajo de ocupación de espacios y circulación que beneficia al jugador de Tijuana.

Sullivan llega con mayor producción creativa durante 2026; Mora presenta más goles en primera división y una trayectoria internacional superior. El estadounidense inicia ahora el proceso que el mexicano comenzó en 2025. La convocatoria abre la posibilidad de que ambos coincidan el 3 de octubre en el Estados Unidos vs México, pero su participación dependerá de las decisiones de Pochettino y Márquez. A corto plazo, Mora aparece más cerca de ocupar un puesto dentro de su selección y Sullivan inicia una evaluación para competir por un lugar rumbo a 2030.

Te puede interesar