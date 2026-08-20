Felipe Chávez: quién es la joya peruana que puede ser figura del Bayern Munich

Su formación en Alemania, la decisión de representar a Perú y una pretemporada destacada lo ponen ante una gran oportunidad en Europa

Felipe Chávez / Frank Hoermann/ Sven Simon / DPA Picture-Alliance via AFP

Felipe Chávez se ha convertido en uno de los nombres que más ilusión generan entre los aficionados peruanos. A sus 19 años, el mediocampista atraviesa un gran momento con el Bayern Munich, después de completar una pretemporada, junto a Luis Díaz, en la que marcó cuatro goles y dio una asistencia.

Pero para entender su historia hay que comenzar en Aichach, Alemania, donde nació el 10 de abril de 2007. Chávez es hijo de padre peruano y madre alemana, por lo que creció con ambas raíces y tuvo la posibilidad de vincularse futbolísticamente con los dos países.

Sus primeros pasos los dio en las divisiones menores del Augsburgo, antes de incorporarse en 2019 al FC Bayern Campus. Allí comenzó a desarrollar su talento como mediocampista ofensivo, una posición en la que destaca por su técnica, visión de juego y capacidad para jugar también por las bandas.

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Su crecimiento fue constante. Chávez pasó por las categorías juveniles de Alemania y, posteriormente, tomó una decisión que lo vinculó definitivamente con el fútbol peruano: eligió representar a la selección de Perú, sumando ya procesos con las categorías sub-17 y sub-20 de la Blanquirroja.

El joven futbolista también tiene una historia familiar ligada al fútbol de ese país. Su tío Víctor ‘Pilón’ Chávez fue un destacado delantero relacionado con el Club Deportivo Alfonso Ugarte, conexión que mantiene al joven nacido en Alemania unido a una tradición futbolística que viene desde el país sudamericano.

Una pretemporada que llamó la atención

El regreso a Bayern Munich después de su préstamo en el FC Köln le permitió demostrar que está preparado para competir por un lugar. Ante el FC Rottach-Egern, Chávez marcó dos goles y aportó una asistencia en apenas 45 minutos, y volvió a marcar frente a Jeju United.

El momento más llamativo llegó ante el FC Heidenheim, el 18 de agosto. Chávez ejecutó un tiro libre con precisión y colocó el balón en el ángulo para conseguir el empate. El Bayern destacó la acción en sus redes sociales, en una nueva señal de que el joven está ganando protagonismo.

Porque fue demasiado bueno… aquí tienes el golazo de Chávez una vez más para disfrutarlo 😮‍💨⚽️🔥 pic.twitter.com/k6DoLIFaiR — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 18, 2026

En total, sus números de pretemporada fueron cuatro goles y una asistencia en cuatro partidos, una producción que difícilmente pasa desapercibida en un club acostumbrado a exigir resultados inmediatos.

La situación de Musiala puede favorecerlo

El escenario también podría abrirle una oportunidad adicional. Jamal Musiala reveló que sufre breves crisis de ausencia relacionadas con una disfunción neurológica, después de desplomarse durante dos amistosos de pretemporada. Aunque cuenta con autorización médica para competir, el Bayern deberá controlar cuidadosamente su disponibilidad y carga de minutos.

Para Chávez, esto puede significar más posibilidades dentro de la rotación ofensiva de Vincent Kompany. No necesariamente ocuparía el puesto de Musiala, pero sus características le permiten actuar en zonas similares y convertirse en una alternativa cuando el técnico necesite dosificar a sus principales figuras o haciendo mancuerna con Harry Kane.

Bayern debe decidir su futuro

El dilema es que el buen rendimiento del peruano no garantiza que permanezca toda la temporada en Múnich. El Bayern analiza una posible cesión para que pueda tener mayor continuidad, mientras clubes como Paderborn, Wolfsburg y Deportivo La Coruña aparecen entre los interesados.

Ahora, Felipe Chávez tiene una oportunidad que hace poco parecía lejana: demostrar que puede competir por minutos en uno de los gigantes de Europa. Su gran pretemporada, la confianza que ha generado en Bayern Munich y la situación de Musiala podrían jugar a su favor, aunque la última palabra será de Kompany y de la dirigencia bávara.

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