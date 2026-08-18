Harry Kane avisa al Bayern Munich y abre la puerta a renovar: “Solo me queda un año”

El delantero inglés confirmó que las conversaciones con el Bayern Múnich por un nuevo contrato comenzarán tras su regreso del Mundial 2026

A Harry Kane le queda un año de contrato con el Bayern. | Reuters

El futuro de Harry Kane en el Bayern Múnich entró en una etapa de definiciones. El delantero inglés reconoció que le queda un año de contrato con el conjunto alemán y confirmó que las conversaciones para ampliar su vínculo están por comenzar, después de aplazar el tema hasta después de la Copa del Mundo de 2026 y sus vacaciones. Su contrato actual termina el 30 de junio de 2027.

Kane regresó a los entrenamientos del Bayern el lunes 17 de agosto tras su participación con Inglaterra en el Mundial. El atacante explicó que tanto su entorno como la directiva del club decidieron dejar las negociaciones para después del torneo. Ahora, con la temporada 2026-27 por comenzar, el tema volvió a la agenda.

“Las dos partes están tranquilas. Es evidente que ha llegado el momento de iniciar las conversaciones porque solo queda un año y es importante”, declaró Kane sobre su situación contractual. El delantero también indicó que las reuniones podrían comenzar esta semana o la siguiente.

Las palabras del capitán de Inglaterra no representan un anuncio de salida. Por el contrario, los reportes alrededor de las conversaciones apuntan a la intención de las dos partes de mantener su relación más allá de 2027. El Bayern prepara una primera propuesta con vigencia, al menos, hasta 2029 y que Kane tiene disposición para continuar en Múnich.

Harry Kane llega a la negociación con números que respaldan su continuidad

La negociación llega después de una temporada en la que Kane mantuvo su peso dentro del ataque del Bayern. Durante la campaña 2025-26 disputó 51 partidos con el club y marcó 61 goles, además de aportar siete asistencias. En Bundesliga firmó 36 anotaciones en 31 encuentros y conquistó por tercera campaña consecutiva el título de goleo del campeonato alemán.

Esos 36 tantos también le permitieron conquistar por segunda ocasión la Bota de Oro europea, reconocimiento que ya había obtenido en 2024. Bayern informó que el delantero recibirá el trofeo correspondiente a la temporada 2025-26 este 19 de agosto en el museo del club. En total, entre sus partidos con el conjunto alemán y la selección inglesa, Kane terminó la última campaña con 73 goles en 65 encuentros oficiales.

El inglés también sumó títulos a su etapa en Alemania. Desde que llegó procedente del Tottenham en agosto de 2023, ha conquistado dos Bundesligas, una Copa de Alemania y una Supercopa Franz Beckenbauer. Su temporada 2025-26 terminó con el campeonato de liga y la Copa DFB dentro de su palmarés.

Su rendimiento también tuvo continuidad con Inglaterra. Kane marcó seis goles en el Mundial de 2026 y ayudó a su selección a terminar en el tercer lugar, el mejor resultado de los ingleses en una Copa del Mundo desde el título obtenido en 1966.

¿Hasta cuándo podría renovar Harry Kane con el Bayern?

Por ahora, ni el Bayern ni Kane han anunciado un acuerdo. La única certeza oficial es que el contrato vigente concluye el 30 de junio de 2027. Los reportes en Alemania señalan que uno de los puntos que deberá definirse será la duración de la renovación. La primera propuesta del club llegará al menos hasta 2029, mientras el delantero tiene entre sus objetivos mantenerse en el nivel competitivo de cara al Mundial de 2030.

El panorama contrasta con los rumores sobre una posible salida que acompañaron al delantero durante los últimos meses, pero Kane no considera en este momento un regreso al Tottenham, así como el Barcelona y Al Hilal mostraron interés en su situación. Sin embargo, la prioridad del atacante es continuar su etapa con el Bayern.

Kane llegó a Múnich en agosto de 2023 después de pasar casi toda su carrera profesional ligado al Tottenham. Salió del club inglés como su máximo goleador histórico, con 280 tantos en partidos oficiales, y con 213 anotaciones en Premier League, cifra que en ese momento lo colocaba por detrás de Alan Shearer en la clasificación histórica del torneo.

Tres años después de su llegada a Alemania, la situación contractual del delantero vuelve a estar sobre la mesa. Kane sabe que el calendario juega un papel: solo queda una temporada antes de que pueda finalizar su vínculo actual. Sin embargo, sus declaraciones y los reportes desde Alemania colocan la renovación como el escenario que las partes discutirán en las próximas reuniones.

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