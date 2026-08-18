Luis Díaz sigue encendido en pretemporada: gol en la victoria del Bayern Munich sobre Heidenheim

El delantero no tuvo una buena participación en el Mundial con la Selección Colombia y ahora está concentrado con el Bayern Munich.

Nuevo gol de Luis Diaz/ REUTERS/Tyrone Siu.

Restan pocos días para que comience la actividad de la Bundesliga. Sin embargo los clubes de Alemania siguen preparándose para el encare de este nuevo campeonato, todos buscarán bajar del pedestal en el que se encuentra el Bayern Munich de Vincent Kompany, después de haber sido el campeón de la pasada temporada 2025/26 con bastante solvencia y autoridad.

Precisamente sobre el elenco ‘bávaro’, este martes 18 de agosto se midió ante el Heidenheim en compromiso amistoso de pretemporada. El duelo se jugó en el Voith Arena, y tal como sucede normalmente en la Liga, el Bayern goleó a su rival 2-4, en el que Luis Fernando Díaz volvió a ser protagonista.

El partido lo comenzó ganando el elenco local con una anotación de Yannik Wagner (5), después igualó las acciones Felipe Chávez (25), el primer tiempo en Brenz, Alemania iba a culminar con la ventaja del Heidenheim 2-1, tras el festejo de Julián Niehues (41), así se marchaban a los camerinos ambos planteles.

Para la parte complementaria, como suele suceder en este tipo de partidos, ingresaron varios jugadores para ambos equipos, entre ellos Luis Díaz, el colombiano quería sumar un gol más. El 2-2 en el marcador lo puso Arijon Ibrahimovic (47) de penal y tal como lo estaba esperando el colombiano, el 2-3 llegó desde sus pies (78). El 2-4 contundente fue obra de Nathaniel Brown.

GOALLL 78’ LUIS DIAZ

ASSIST BY MICHAEL OLISE pic.twitter.com/VWIvguLDee — key (@pena1tyshot) August 18, 2026

De esta manera Luis Fernando Díaz firma una gran pretemporada con el Bayern Munich, después de haber disputado una Copa del Mundo con la Selección Colombia en la que se esperaba más con él pero únicamente anotó un gol en 5 partidos, al completar 3 goles en los juegos contra Aston Villa, RB Leipzig y Heidenheim.

En el calendario el equipo de VincenT Kompany ya culminó con los juegos amistosos dándole fin a la pretemporada. El primer reto de esta campaña 2026/27 será la disputa del trofeo DFL-Supercup, Supercopa de Alemania, contra el Borussia Dortmund el próximo sábado 22 de agosto. Luego la primera fecha de la Bundesliga contra el Stuttgart en condición de local el viernes 28 del mes en curso.

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