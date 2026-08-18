¡Escalofriante! Jamal Musiala vuelve a desplomarse durante un partido por segunda vez en cuatro días

El desmayo del futbolista causó una movilización de elementos de emergencia en el amistoso entre el Bayern Munich y Heidenheim de este 18 de agosto

Jamal Musiala cae desplomado | Reuters

Jamal Musiala volvió a desplomarse en medio de un partido; es la segunda ocasión que le ocurre durante los últimos cuatro días, ahora en pleno amistoso entre el Bayern Munich y el Heidenheim de este martes 18 de agosto, una situación que provocó la movilización de las asistencias médicas dentro del Voith-Arena de Alemania.

El mediocampista de 23 años vivió un episodio similar este sábado pasado en el partido que disputaron los Bávaros ante el Leipzig, encuentro que forma parte de la preparación del equipo rumbo a la próxima temporada de la Bundesliga.

Jamal Musiala cayó al pasto cuando el cronómetro se encontraba cerca del minuto 68 y con el marcador de 2-2. En cuanto el jugador alemán tocó el suelo, el resto de los futbolistas que se encontraban sobre el terreno de juego lo rodearon para proteger su privacidad, mientras las asistencias médicas le dieron sus primeros auxilios en un momento de máxima tensión entre los fanáticos que se dieron cita al partido amistoso.

El jugador del Bayern Munich apenas disputaba sus primeros ocho minutos del partido tras haber arrancado en el banquillo. Jamal Musiala pudo recuperarse, a pesar de lo dramática que fue la escena, y salió por su propio pie rumbo a los vestidores para recibir una valoración más extensa. Sin embargo, el equipo todavía no da un informe detallado sobre la condición médica que presentó su elemento. El propio jugador se encargó de difundir calma en torno a su estado de salud a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“Lo más importante primero: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por todos sus mensajes y por su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero tranquilizarlos y explicarles un poco la situación: me han detectado ausencias temporales de corta duración, pero que son tratables, y que se deben a una disfunción neurológica. Estas pueden provocar los momentos que se han presentado recientemente, como el ocurrido contra Leipzig o también ahora en Heidenheim. Sé que, a primera vista, pueden resultar aterradores, pero para mí actualmente forman parte de mi día a día. Estoy recibiendo la mejor atención médica posible al respecto y soy muy optimista”, escribió el futbolista.

Después de su primer desmayo del fin de semana pasado, Jamal Musiala también salió por su cuenta de la cancha y las primeras noticias parecían alentadoras. Max Eberl, director general deportivo del FC Bayern Munich, explicó este fin de semana que su jugador había sufrido problemas por el calor y sus niveles de deshidratación, debido a que el encuentro se disputó cerca de los 33 grados. De ahí que el mediocampista haya sido incluido en la lista de futbolistas disponibles para este martes.

“Es importante aclarar que no existe ningún riesgo adicional para mi salud. En estrecha coordinación y comunicación constante con los especialistas, fue mi deseo personal afrontar este desafío y, contando con la autorización de los especialistas en neurología, continuar dedicándome a aquello que más me ayuda durante mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir practicando mi pasión, jugar al fútbol. He asumido personalmente la responsabilidad de esta decisión. En general, tengo muy buenas sensaciones y estoy en el camino correcto. Lo que más me ayuda durante este proceso es seguir persiguiendo victorias y títulos junto a mi equipo y con todo su increíble apoyo. Espero que esto les ayude a comprenderme mejor. Al mismo tiempo, les pido que entiendan que quiero mantener este tema dentro de mi círculo más cercano de confianza, el club y los especialistas”, sentenció Jamal Musiala.

Los fanáticos que asistieron al recinto permanecieron callados durante los primeros auxilios y, cuando Jamal Musiala logró reincorporarse, la afición soltó algunos cánticos para el futbolista mientras se dirigía acompañado hacia el túnel rumbo a las regaderas. Cassiano Kiala entró en su lugar y el partido continuó. Bayern Munich venció al Heidenheim por 2-4, aunque el marcador quedó en segundo término ante la preocupación que provocó el nuevo episodio de Jamal Musiala.

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