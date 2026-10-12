¿Le alcanza a Pumas? Seis partidos y cuatro rivales directos para salvar el Apertura 2026

Pumas necesita sumar al menos 12 puntos en el cierre del torneo. Con cuatro rivales directos, cada jornada puede definir su futuro

Pumas necesita victorias para llegar a liguilla | J.L. Torales | NURPHOTO vía AFP

Los Pumas de la UNAM enfrentan una carrera contrarreloj para clasificar a la liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX. Después del empate 3-3 frente a Cruz Azul en la jornada 11, el equipo universitario ocupa el duodécimo lugar con 13 puntos y seis partidos por disputar.

En la jornada que representó el regreso a la actividad de la Liga MX después de la extensa fecha FIFA que trajo el debut de Rafael Márquez al frente de la Selección Mexicana, era importante para el equipo universitario hacer valer la condición de local ante La Máquina.

La eliminación del Play-In en el fútbol mexicano, deja a los dirigidos por Esteban Solari sin una segunda oportunidad: en este momento, solo los ocho primeros avanzarán a los cuartos de final.

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Es por ello, que los auriazules necesitan sumar al menos 12 de las 18 unidades restantes para aspirar a la clasificación directa.

El reto no se limita a ganar partidos. Pumas debe recuperar la consistencia, corregir errores defensivos y aprovechar una ventaja importante: cuatro de sus próximos seis rivales también están involucrados en la pelea por los puestos de clasificación. El margen es estrecho, pero el calendario todavía ofrece oportunidades para cambiar el rumbo.

Puntos de oro en CU: el calendario que define el futuro auriazul

La recta final comienza con la visita al Atlante y continúa en Torreón frente a Santos Laguna. Después, Pumas recibirá a Tigres, visitará al Puebla y afrontará en casa el Clásico Capitalino contra América, antes de cerrar la fase regular frente a Monterrey.

El calendario alterna compromisos fuera de casa con tres partidos en el Estadio Olímpico Universitario. Sobre el papel, jugar ante su afición debería representar una ventaja; sin embargo, los resultados recientes muestran que CU ha dejado de ser una garantía.

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El equipo apenas consiguió una victoria en sus primeros seis encuentros como local, además de sufrir derrotas ante Pachuca y Atlético de San Luis.

Recibir a Tigres, América y Monterrey exigirá una respuesta distinta. Si Pumas consigue hacerse fuerte en casa, tendrá mayores posibilidades de compensar cualquier tropiezo como visitante. Los enfrentamientos directos también pueden favorecerlo: vencer a Santos, Puebla o Monterrey significaría sumar tres puntos y frenar, al mismo tiempo, a un competidor por la zona de Liguilla.

Ajustes en la zaga y la delantera: las claves del despertar táctico

El empate ante Cruz Azul dejó una señal alentadora y otra preocupante. Pumas mostró capacidad para generar peligro y llegó a tener ventajas de 2-0 y 3-1, pero no pudo sostenerlas. La expulsión de César Huerta complicó el partido, aunque el problema defensivo va más allá de jugar con un hombre menos.

Pumas acumula 17 goles a favor y 19 en contra en 11 jornadas. La producción ofensiva le permite competir, pero los errores de marcación, los espacios entre líneas y la dificultad para controlar las transiciones rivales han convertido cada ventaja en una situación de riesgo.

Juninho Vieira, con seis anotaciones y Robert Morales representan dos de las principales opciones para mantener la amenaza en el área rival. La tarea de Solari consiste en conservar esa capacidad ofensiva sin desproteger la retaguardia.

Mejorar la coordinación de los centrales y reforzar la recuperación en el mediocampo será fundamental para evitar que el equipo vuelva a perder puntos después de tomar la delantera.

La combinación de resultados para clasificar entre los ocho primeros

Con 13 puntos, Pumas necesita elevar su rendimiento en el tramo decisivo. Las proyecciones sitúan entre 24 y 26 unidades el rango que podría exigir la clasificación, aunque el corte definitivo dependerá de los resultados de los demás equipos.

Un cierre de 12 puntos permitiría a los universitarios alcanzar las 25 unidades, pero podría obligarlos a depender de otros marcadores y de criterios de desempate. En cambio, una cosecha de 13 a 15 puntos les daría un margen más favorable para pelear por el boleto sin quedar tan expuestos a lo que ocurra en otros estadios.

Los cruces entre Tijuana, Puebla, Monterrey, Santos y Tigres pueden provocar movimientos importantes en la tabla. Sin embargo, Pumas no puede apostar únicamente a los tropiezos ajenos: necesita victorias propias y, sobre todo, regularidad.

¿Le alcanza a Pumas? Sí tiene una ruta matemática, pero el margen de error es mínimo. El equipo debe transformar su capacidad goleadora en resultados, recuperar la solidez defensiva y aprovechar los partidos directos.

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