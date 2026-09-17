Drama en la Copa Libertadores: Palmeiras resiste a Liga de Quito y avanza a semifinales tras tanda de penales

Vitor Roque marcó en el partido y Carlos Miguel apareció en los penales para darle la clasificación al equipo brasileño

Palmeiras sobrevive a la locura en Quito. RODRIGO BUENDIA / AFP

Palmeiras sobrevivió a una noche de presión en Quito y consiguió su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores 2026 después de superar a Liga Deportiva Universitaria de Quito en una dramática tanda de penales. El conjunto brasileño cayó 3-2 en el partido de vuelta, pero la definición desde los once pasos terminó favoreciéndolo con marcador de 4-3.

Liga de Quito salió al campo con la obligación de remontar la serie, tras sucumbir en la ida por la mínima de 1-0, y desde el primer minuto buscó imponer condiciones ante su afición. El equipo ecuatoriano adelantó líneas, presionó la salida de Palmeiras y encontró espacios por las bandas, aunque la defensa visitante respondió para mantener el equilibrio.

A pesar del dominio inicial de los locales, Palmeiras golpeó primero. Al minuto 10, Marlon Freitas aprovechó una jugada a balón parado, tomó el rebote dentro del área y consiguió abrir el marcador para poner contra las cuerdas a Liga de Quito.

🔝⚽️ ¡Marlon Freitas y el primero de @palmeiras en Quito! pic.twitter.com/HLAmWSDmu2 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 17, 2026

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La reacción ecuatoriana llegó rápidamente. Apenas cinco minutos después, Segovia apareció dentro del área y conectó un cabezazo para igualar el encuentro. El defensor, que había quedado señalado en la jugada del gol brasileño, se convirtió en protagonista al devolverle vida a su equipo.

Liga de Quito mantuvo la presión durante el resto de la primera mitad y obligó a Palmeiras a replegarse. Los locales generaron peligro principalmente en jugadas a balón parado, mientras el conjunto brasileño buscó resistir y conservar la ventaja que tenía en la eliminatoria. Al descanso, el marcador era 1-1.

Vitor Roque acerca a Palmeiras y Estrada fuerza los penales

Para la segunda mitad, Liga de Quito mantuvo la iniciativa y continuó buscando el gol que necesitaba para igualar la serie. Palmeiras intentó controlar los tiempos del partido, pero el conjunto ecuatoriano siguió acercándose al área rival.

El panorama cambió al minuto 71. Palmeiras consiguió un penal después de una mano dentro del área y Vitor Roque asumió la responsabilidad. El delantero brasileño ejecutó con seguridad y colocó el 2-1 para acercar a su equipo a la clasificación.

Cuando parecía que Palmeiras tenía asegurado su pase, Liga de Quito encontró una última oportunidad. En el tiempo añadido, Estrada apareció dentro del área, ganó la posición y marcó el 2-2 con un remate al 90 y tan solo dos minutos después repitió la dosis para poner el 3-2 que llevó la eliminatoria a la tanda de penales.

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La definición desde los once pasos mantuvo la tensión hasta el último cobro. Vitor Roque abrió la tanda para Palmeiras con un disparo de Panenka, mientras Estrada convirtió para Liga de Quito. Después de varios aciertos y una atajada de Carlos Miguel, Segovia falló el penal definitivo y confirmó la clasificación brasileña.

🔝🔥 ¡Las manos de Carlos Miguel para darle la clasificación a @Palmeiras! pic.twitter.com/yEEDMHJHO4 — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) September 17, 2026

Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores después de resistir la presión de Liga de Quito y superar una eliminatoria que se definió en los últimos minutos. El conjunto brasileño continuará su camino por el título continental tras una serie marcada por goles, remontadas y una definición desde el punto penal.

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