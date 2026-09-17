Destino ‘cafetero’: pase lo que pase, habrá campeón colombiano de la Copa Libertadores 2026

Todos los equipos que siguen en competencia por el título de la Copa Libertadores de América 2026 tiene en su plantilla aunque sea a un jugador colombiano.

Trofeo de la Copa Libertadores | REUTERS

Sigue la definición de la Copa Libertadores de América 2026. Ya están tres de los cuatros clasificados a las semifinales del torneo; Estudiante de La Plata de Argentina, Palmeiras de Brasil, Fluminense de Brasil. Solo resta definir la llave de cuartos de final entre Flamengo de Brasil e Independiente del Valle de Ecuador.

La gran particularidad de esta edición del torneo más importante de clubes de América. Es que todas y cada una de las plantillas que sigue en competencia tiene al menos a un colombiano en su nómina. Vale la pena recordar que, Jorge Carrascal viene de ser campeón de ‘La Novia de América’ en 2025 con Flamengo de Brasil.

Todos los colombianos que siguen en competencia en la Copa Libertadores 2026

Fluminense y Estudiantes de La Plata son los equipos que más colombianos tiene en su plantilla. Ahora bien, otra de las curiosidades es que de los siete ‘cafeteros’ que siguen compitiendo en la Copa Libertadores 2026 solamente dos hacen parte de la Selección Colombia.

Estudiantes de La Plata de Argentina: Edwuin Cetré y Miguel Monsalve.

Fluminense de Brasil: Kevin Serna y Julián Millán.

Flamengo de Brasil: Jorge Carrascal.

Palmeiras de Brasil: Jhon Arias.

Todos los colombianos que han sido campeones de la Copa Libertadores

Aparte de los títulos de Atlético Nacional en 1989 y 2016, y Once Caldas de Manizales en 2004. Son más de 10 colombianos que han levantado el trofeo más preciado a nivel de clubes del continente sudamericano en el último siglo. Boca Juniors de Argentina, River Plate de Argentina, Flamengo de Brasil y Fluminense de Brasil, son los equipos que más ‘cafeteros’ aportan al listado.

Óscar Córdoba: Boca Juniors (2000, 2001)

Boca Juniors (2000, 2001) Jorge “Patrón” Bermúdez: Boca Juniors (2000, 2001)

Boca Juniors (2000, 2001) Mauricio “Chicho” Serna: Boca Juniors (2001)

Boca Juniors (2001) Wason Rentería: Internacional de Porto Alegre (2006)

Internacional de Porto Alegre (2006) Carlos Valdés: San Lorenzo (2014)

San Lorenzo (2014) Éder Álvarez Balanta: River Plate (2015)

River Plate (2015) Teófilo Gutiérrez: River Plate (2015)

River Plate (2015) Juan Fernando Quintero: River Plate (2018)

River Plate (2018) Rafael Santos Borré: River Plate (2018)

River Plate (2018) Orlando Berrío: Flamengo (2019)

Flamengo (2019) Gustavo Cuéllar: Flamengo (2019)

Flamengo (2019) Jhon Arias: Fluminense (2023)

Fluminense (2023) Yony González: Fluminense (2023)

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