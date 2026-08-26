Stephen Curry podría renovar con Warriors: buscan mantenerlo hasta el final de su carrera

El gerente general de Golden State, Mike Dunleavy, enfatizó que la decisión final recae en el jugador, aunque la organización no contempla su salida

Stephen Curry de catédra en el Toyota Center | Reuters

Stephen Curry podría asegurar su continuidad con Golden State Warriors por más temporadas. El base podría ser elegible para una extensión de contrato a partir de este sábado 29 de agosto y ambas partes tienen la intención de mantener la relación que comenzó en 2009 hasta que decida retirarse.

De acuerdo con información de Anthony Slater de ESPN, fuentes de la organización señalaron que Warriors y Curry esperan iniciar conversaciones con el objetivo de que el jugador permanezca en la franquicia durante el resto de su carrera.

El actual contrato del cuatro veces campeón de la NBA contempla un salario de 62.6 millones de dólares para la temporada 2026-27, que será el último año del acuerdo vigente. A partir de ahora, Curry puede firmar una extensión de hasta dos temporadas por 136.7 millones de dólares.

MÁS INFORMACIÓN: DeMar DeRozan se une a Jokic en Denver y va por el anillo que le falta en la NBA

La postura de Golden State ha sido mantener al jugador como la principal referencia del proyecto. Mike Dunleavy, gerente general de los Warriors, habló recientemente sobre el futuro del basquetbolista y dejó la decisión final en manos del propio Curry.

“En última instancia es su decisión, ya sea permitir que su contrato termine y seguir adelante. Si llega conmigo y quiere ser traspasado, Joe y yo lo hablaremos. No nos gustaría, pero se ha ganado el derecho de hacer lo que quiera”, explicó Dunleavy.

El directivo también señaló que actualmente no existe un escenario en el que la franquicia contemple la salida del jugador. “En cuanto al mensaje o la idea de que estaría en otro lugar, eso no es algo que estemos viendo ni que él esté viendo”, agregó.

Curry llegó a Golden State en 2009 y se convirtió en el líder de una etapa que incluyó cuatro campeonatos de NBA, dos premios MVP de temporada regular y uno de las Finales. Además, estableció distintos registros relacionados con el lanzamiento de tres puntos.

MÁS INFORMACIÓN: Klay Thompson tendría todo listo para llegar al Miami Heat

La temporada baja de los Warriors no estuvo marcada por grandes incorporaciones. Después de no concretar algunos movimientos por jugadores destacados, la organización optó por reforzar la profundidad del plantel con acuerdos como los de Georges Niang y Brandon Williams, ambos por una temporada.

Con la nueva extensión como posibilidad, Golden State busca mantener la continuidad de Curry dentro de una franquicia en la que se convirtió en la principal figura del proyecto. La negociación podría definir los últimos años de su trayectoria dentro de la NBA.

Te puede interesar: