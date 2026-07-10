Stephen Curry deja en manos de LeBron James el llegar a los Warriors: “Seria una historia única, depende de él”

El base de Golden State reconoció el atractivo de compartir equipo con LeBron James tras años de rivalidad en la NBA

Los Warriors quieren unir a LeBron James y Stephen Curry | IMAGN IMAGES via Reuters

La posibilidad de ver a LeBron James con la camiseta de los Golden State Warriors sigue siendo uno de los temas más comentados de la temporada baja de la NBA. Mientras la directiva de la franquicia explora opciones para convencer al cuatro veces campeón de unirse al equipo, Stephen Curry reconoció que una asociación con su histórico rival tendría un significado especial.

Durante una conferencia de prensa previa al American Century Championship, torneo de golf que se disputa en Nevada, Curry habló sobre lo que representaría compartir equipo con James después de casi dos décadas enfrentándose en la liga.

“Hasta hace probablemente dos o tres años, eso era como una pregunta de fantasía o incluso un pensamiento. Pero eso es parte del atractivo. Él entrando a su temporada 24 y yo a mi temporada 18, las batallas que hemos tenido, eso sería una historia única en la historia de la NBA y del deporte. Pero es un poco prematuro hablar de eso ahora mismo”, señaló.

Curry también confirmó que ha mantenido comunicación reciente con LeBron, aunque evitó profundizar en el contenido de esas conversaciones. Cuando fue cuestionado sobre los mensajes intercambiados entre ambos, respondió entre risas: “Manténganse fuera de mis asuntos personales”.

El base de los Warriors explicó que la decisión final depende exclusivamente del jugador de los Lakers y reconoció el peso que tiene cualquier elección de James en el mercado. “No tengo un porcentaje. Eso depende de él. Siento que cualquier lugar al que llame y diga que quiere jugar ahí, moverán montañas para hacerlo realidad”, comentó.

Más allá de la posibilidad del fichaje, Curry describió cuál sería el principal argumento de Golden State para atraer a LeBron.

“La propuesta es: ¿quieres jugar buen baloncesto y estar rodeado de personas que saben jugar este deporte? Esperamos elevar nuestro nivel y nuestra competitividad este año. Hay buen golf en el Área de la Bahía. Somos una organización que ha estado ahí. Él lo sabe. Eso se explica por sí solo. Todo depende de dónde se vea encajando. Al final del día, eso depende de él”, afirmó.

Las declaraciones de Curry llegan en medio de la expectativa generada por la búsqueda de los Warriors, quienes mantienen espacio salarial y flexibilidad financiera mientras esperan una definición sobre el futuro de James. La franquicia considera que la relación que el alero mantiene con Curry, Draymond Green y el entrenador Steve Kerr puede ser un factor importante en cualquier negociación.

El líder de Golden State también habló sobre el panorama del equipo en caso de que LeBron decida continuar su carrera en otro destino. Curry señaló que todavía es pronto para evaluar el plantel definitivo de la próxima temporada.

“Eso está por determinarse. De eso se trata la agencia libre. LeBron está en una situación en la que la liga está esperando. Es bueno recuperar a Kristaps Porzingis y a De’Anthony Melton. Estamos en una situación particular porque Jimmy Butler y Moses Moody están lesionados y se perderán una parte importante de la temporada. Tenemos que mantenernos hasta que ellos regresen porque tenemos una idea de lo que podemos ser con ellos”, explicó.

Por ahora, Curry prefiere mantener la cautela. Aunque reconoce el atractivo histórico de una posible unión con LeBron James, insiste en que la decisión todavía no está tomada y que cualquier conversación sobre un equipo compartido sigue siendo una posibilidad abierta para el futuro inmediato de la NBA.

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