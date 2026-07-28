Warriors retiene a Draymond Green por 27.7 millones de dólares

El ala-pívot permanecerá en la franquicia de Golden State durante la campaña 2026-27 de la NBA; ha jugado toda su carrera con el equipo

Green se queda en Warriors. | Photo by Mike Stobe / Getty Images via AFP

Draymond Green continuará su carrera con los Golden State Warriors. El jugador alcanzó un acuerdo por una temporada y 27.7 millones de dólares, por lo que permanecerá en la franquicia durante la campaña 2026-27 de la NBA. La información fue reportada por Shams Charania, de ESPN, y confirmada por Klutch Sports, agencia que representa al basquetbolista.

El ala-pívot había rechazado una opción de jugador por 27.6 millones de dólares antes del inicio de la agencia libre. Esta cláusula le permitía decidir si cumplía el último año de su contrato. Su salida temporal del acuerdo dio margen a Golden State para analizar movimientos dentro de su plantilla, entre ellos un posible intento por contratar a LeBron James.

Después de que James eligió a los Philadelphia 76ers, los Warriors y Green retomaron las conversaciones. El resultado fue un contrato con un salario de 27.7 millones de dólares. El convenio terminará al concluir la temporada 2026-27.

Green llegará a su decimoquinta campaña en la NBA después de registrar 8.4 puntos, 5.5 rebotes y 5.5 asistencias por partido durante la temporada 2025-26. También tuvo un porcentaje de 41.8 en tiros de campo y de 32.6 desde la línea de tres puntos.

Draymond Green continuará su historia junto a Stephen Curry

Los Warriors seleccionaron a Green con la elección número 35 del Draft de 2012. Desde entonces, ha disputado toda su carrera con el equipo y ha formado parte de los cuatro campeonatos que la franquicia conquistó en 2015, 2017, 2018 y 2022.

El jugador de 36 años también suma cuatro selecciones al Juego de Estrellas, nueve apariciones en los equipos defensivos de la NBA y el premio al Jugador Defensivo del Año de la temporada 2016-17. Su trayectoria incluye dos medallas de oro olímpicas con la selección de Estados Unidos.

Su regreso permitirá que Golden State conserve a uno de los integrantes de la etapa que compartió con Stephen Curry y Klay Thompson. Green ocupa un papel relacionado con la organización defensiva, la distribución del balón y la comunicación dentro de la duela, aspectos que han definido su participación en el sistema del entrenador Steve Kerr.

Los Warriors terminaron la temporada 2025-26 con una marca de 37 victorias y 45 derrotas. El equipo llegó al torneo de Play-In, pero quedó fuera de los Playoffs después de perder ante los Phoenix Suns. Durante la campaña, Golden State también enfrentó las ausencias de Curry y Jimmy Butler por lesiones.

Para la temporada 2026-27, Green compartirá la zona interior con Kristaps Porziņģis, Al Horford, Charles Bassey y el novato Yaxel Lendeborg. La continuidad del número 23 mantiene parte de la base del equipo mientras la directiva define el rumbo de la franquicia alrededor de Curry y el resto de sus jugadores con experiencia.

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