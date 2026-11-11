Guatemala vs Canadá: por qué Amarini Villatoro cambió su valoración de la Bicolor

El entrenador analizó lo que será el próximo partido del seleccionado en la Concacaf Nations League.

Amarini Villatoro está haciendo un gran trabajo en el Cartaginés | @CartaginesCR

Amarini Villatoro confía en que Guatemala puede vencer a Canadá, aunque reconoció que en octubre tuvo dudas sobre el rumbo de la Bicolor. El entrenador guatemalteco del Cartaginés destacó, durante una entrevista con Emisoras Unidas, las correcciones realizadas por el cuerpo técnico de Luis Fernando Tena antes de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27.

“La Selección demostró que se puede competir”, afirmó Villatoro, quien considera que el enfrentamiento permitirá medir el nivel del equipo nacional y ayudará al crecimiento de sus jugadores. El técnico también dejó clara su confianza en las posibilidades de la Azul y Blanco: “Tenemos las armas para ganar el partido”, manifestó sobre el compromiso ante los canadienses.

¿Qué dijo Amarini Villatoro sobre Luis Fernando Tena?

El principal reconocimiento de Amarini estuvo dirigido a la respuesta del entrenador mexicano y sus asistentes durante la última fecha FIFA. “Reconozco que en octubre tenía dudas sobre si se podía lograr algo en la Liga de Naciones, pero el cuerpo técnico analizó, escuchó, corrigió e hizo modificaciones para lograr las cosas, errar es de humanos y el cuerpo técnico actual lo hizo muy bien en la última fecha FIFA”, expresó.

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Guatemala cerró aquella ventana con dos partidos decisivos frente a Surinam: empató 0-0 en Paramaribo y ganó 1-0 en El Trébol, con una anotación de Matthew Evans en tiempo de compensación. Ese triunfo permitió que la Bicolor terminara primera del Grupo B y consiguiera su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones por primera vez.

Guatemala vs Canadá: antecedentes y actualidad del rival de la Bicolor

La serie volverá a enfrentar a dos selecciones con un antecedente reciente favorable para Guatemala. En los cuartos de final de la Copa Oro 2025, la Azul y Blanco eliminó a Canadá por 6-5 en penales, después de empatar 1-1. Los norteamericanos ganaron posteriormente 1-0 en un amistoso disputado en enero en Los Ángeles. Ahora se encontrarán en una eliminatoria de ida y vuelta.

La convocatoria de Jesse Marsch incluye a Alphonso Davies, Jonathan David y Tajon Buchanan, aunque Canadá perdió por lesión a Jonathan Osorio y Jacob Shaffelburg. Para afrontar la fecha FIFA, el seleccionador incorporó a Zorhan Bassong, Charles-Andreas Brym y Theo Corbeanu. Canadá accedió directamente a estos cuartos de final como una de las cuatro selecciones preclasificadas de la región.

¿Cuándo juega Guatemala contra Canadá y qué se disputa en la serie?

El partido de ida será el viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, El Trébol. La vuelta se disputará el lunes 16 de noviembre a las 19:00 horas en el BMO Field de Toronto. Ambos horarios corresponden a Guatemala, que tendrá la oportunidad de buscar una ventaja ante su afición antes de viajar a Canadá.

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El ganador avanzará a las Finales de la Liga de Naciones, programadas del 25 al 28 de marzo de 2027 en el SoFi Stadium de Los Ángeles, y asegurará su clasificación directa a la Copa Oro 2027. La selección que pierda la eliminatoria deberá disputar las preliminares para intentar conseguir su boleto al torneo continental. La clasificación se definirá por el marcador global de los dos encuentros. Si hay empate, se aplicará el criterio del gol de visitante; si la igualdad continúa, se jugarán tiempos extra y, de ser necesario, una tanda de penales. Ese formato hará que las anotaciones conseguidas fuera de casa también puedan resultar decisivas para el futuro de la Bicolor.

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