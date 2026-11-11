Guatemala vs Canadá: el historial que pone a prueba a Luis Fernando Tena

Los antecedentes entre ambos equipos muestran una diferencia considerable a favor del conjunto norteamericano.

Guatemala y Canadá se enfrentaron en un amistoso en enero | AFP

Guatemala afrontará un nuevo desafío internacional cuando reciba a Canadá por los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026. La selección dirigida por Luis Fernando Tena intentará aprovechar su localía para dar el primer paso hacia las semifinales, aunque los antecedentes entre ambos equipos muestran una diferencia considerable a favor del conjunto norteamericano.

El encuentro se disputará el viernes 13 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol. Para la Bicolor será una oportunidad de trasladar al terreno de juego los avances de su proceso deportivo y competir nuevamente contra una selección que ha sido un adversario complicado durante décadas.

Las estadísticas reflejan esa tendencia. Canadá ganó 12 de los 17 partidos que disputó frente a Guatemala, mientras que el representativo centroamericano obtuvo solamente dos triunfos. Los tres enfrentamientos restantes finalizaron igualados, por lo que el equipo guatemalteco buscará mejorar un registro que históricamente le ha resultado desfavorable.

El antecedente que alimenta las expectativas de Guatemala

A pesar de esos números, el equipo de Tena sabe lo que significa superar a los canadienses en una instancia eliminatoria. Lo consiguió en los cuartos de final de la Copa Oro 2025, cuando avanzó a semifinales después de una definición por penales que terminó favoreciendo a los centroamericanos.

Aquel compromiso comenzó con una anotación de Jonathan David para Canadá. Guatemala consiguió reaccionar mediante Rubio Rubín, quien estableció la igualdad y mantuvo al equipo en competencia. Posteriormente, Darwin Lom convirtió su lanzamiento con una definición picada y José Morales aseguró la clasificación desde los once metros.

El último triunfo de Guatemala durante el tiempo reglamentario ocurrió mucho antes. En 2004, durante las eliminatorias para el Mundial de Alemania 2006, Carlos Ruiz marcó dos goles en Vancouver y permitió que la selección nacional consiguiera una victoria por 2-0 como visitante.

Desde entonces, los encuentros frente a Canadá han presentado dificultades para los guatemaltecos. Incluso en enero de 2026, durante un amistoso celebrado en Los Ángeles, el conjunto norteamericano se impuso por la mínima diferencia gracias a una anotación de Jacen Russell-Rowe.

La próxima eliminatoria tendrá características diferentes, debido a que ambos seleccionados competirán por un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Guatemala buscará establecer condiciones desde el primer partido y evitar que su rival consiga una ventaja que complique sus posibilidades de clasificación.

Para Luis Fernando Tena, el desafío será encontrar respuestas futbolísticas ante un adversario con antecedentes favorables. La Bicolor intentará repetir la clasificación conseguida en la Copa Oro y demostrar que puede competir nuevamente por un lugar en las semifinales de la Concacaf Nations League.

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