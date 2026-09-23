Guatemala vuelve a enfrentar a Jamaica: todos los números del historial

La última vez que se enfrentaron terminó con victoria guatemalteca en la Copa Oro 2025.

Guatemala y Jamaica se verán las caras | AFP

Guatemala y Jamaica volverán a enfrentarse este viernes 25 de septiembre, en un partido que representará el duelo número 21 entre ambas selecciones mayores. El historial favorece a los Reggae Boyz, aunque la Azul y Blanco consiguió recientemente reducir la diferencia con una victoria en la Copa Oro 2025.

Hasta el momento se registran 20 partidos entre Guatemala y Jamaica, con 12 victorias para los caribeños, cuatro empates y cuatro triunfos guatemaltecos. De esta manera, Jamaica ganó el 60% de los encuentros disputados frente al combinado centroamericano.

El primer antecedente se remonta a 1969, cuando ambas selecciones empataron 0-0. Tuvieron que pasar 23 años para volver a encontrarse: en 1992, Guatemala consiguió imponerse 2-1 en un amistoso disputado en Quetzaltenango.

Durante los años siguientes comenzaron a enfrentarse con mayor frecuencia. Guatemala volvió a ganar 2-1 en 1996, pero posteriormente Jamaica acumuló resultados favorables, tanto en amistosos como en competencias oficiales de Concacaf.

Jamaica mantiene ventaja en el historial ante Guatemala

La Copa Oro fue uno de los torneos donde más veces coincidieron. Jamaica ganó 3-2 en 1998, 2-0 en 2003 y 4-3 en 2005. La tendencia continuó en 2011, cuando los Reggae Boyz consiguieron otro triunfo por 2-0 durante la fase de grupos.

También hubo enfrentamientos importantes en las eliminatorias mundialistas. En el camino hacia Brasil 2014, Jamaica ganó 2-1 como local, mientras que Guatemala respondió con idéntico resultado en el Doroteo Guamuch Flores. Pese a aquella victoria, la Bicolor no consiguió avanzar a la ronda siguiente.

Los antecedentes recientes mantuvieron la rivalidad activa. Jamaica eliminó a Guatemala con un 1-0 en los cuartos de final de la Copa Oro 2023 y meses después empataron sin goles en Nueva York. Posteriormente, los jamaiquinos consiguieron un 3-0 durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

La última vez que se enfrentaron, sin embargo, terminó con victoria guatemalteca en la Copa Oro 2025, la cuarta de la Bicolor en el historial. Ahora, Guatemala buscará volver a sumar frente a Jamaica cuando ambos se encuentren por primera vez en la fase de grupos de la Liga A de la Nations League de Concacaf.

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