Nations League 2026: Con siete fijos titulares, quiénes serían los otros cuatro para el debut ante Jamaica

El seleccionado ya piensa en el debut.

Guatemala se prepara para Jamaica. (FFG)

Este viernes 11 de septiembre el cuerpo técnico del seleccionado de Guatemala, encabezado por el director técnico Luis Fernando Tena, brindó la lista de 24 jugadores citados para competir en la Concacaf Nations League 2026. La única sorpresa fue la baja de José Pinto, referente de la defensa, quien por motivos extra futbolísticos no viene jugando y por ende acompañará desde afuera.

Tomando como referencia los citados, y los que habitualmente venían siendo de la partida, se puede ver entre líneas que al menos hay siete jugadores que muy posiblemente vayan a ser titulares en el juego estreno ante Jamaica. En tanto, los restantes pelearán un lugar.

La portería pareciera tener ya dueño, Nicholas Hagen. En la defensa, Nicolás Samayoa, Allen Yanez y José Morales parecieran ser fijas. En cuanto al mediocampo, todo indica que Robles, Escobar y Franco, así como Rosales, pelearán un puesto, y en cuanto a la ofensiva no sería raro ver a Ordóñez y a Lom, en caso de que llegue este último en forma.

Los 24 de Guatemala

Luis Morán – Antigua GFC

José Rosales – Antigua GFC

Oscar Castellanos – Antigua GFC

William Fajardo – Antigua GFC

César Calderón – Municipal

Carlos Estrada – Municipal

Jonathan Franco – Municipal

José Morales – Municipal

Rudy Muñoz – Municipal

Kenderson Navarro – Municipal

Nicolás Samayoa – Municipal

Kevin Ruiz – Xelajú MC

Jorge Aparicio – Xelajú MC

Allen Yanes – Mixco

Kevin Ramirez – Malacateco

Stheven Robles – Comunicaciones

Aarón Herrera

Nicholas Hagen – Columbus Crew

Óscar Santis – Brunei FC

Arquímidez Ordónez – FC Tulsa

Matthew Evans – LA FC

Olger Escobar – CF Montreal

Rubio Rubín – El Paso Locomotive FC

Darwin Lom – Club The Stongest

Guatemala integra el Grupo B de la competencia junto a los seleccionados de Honduras, El Salvador, Surinam, Martinica y Jamaica. De acuerdo con el formato de competencia y el sorteo realizado, los dirigidos por Tena disputarán dos partidos en condición de local y los otros tres como visitantes. La fase de grupos tendrá una importancia determinante, ya que solamente los dos mejores seleccionados de cada zona conseguirán avanzar a los cuartos de final, instancia en la que comenzará el verdadero desafío por el título.

Calendario de Guatemala en la Nations League 2026

25 de septiembre, 18.00 hs: Jamaica vs Guatemala, Kingston.

28 de septiembre, 20.00 hs: Guatemala vs El Salvador, Estadio Manuel Felipe Carrera

2 de octubre, 16.00 hs: Surinam vs Guatemala, Franklin Stadion

5 de octubre, 18.00 hs: Guatemala vs Surinam, Estadio Manuel Felipe Carrera

El comienzo de 2026, sin embargo, no fue nada positivo en términos de resultados. El seleccionado nacional, que venía de completar un gran año, perdió los cuatro partidos amistosos que disputó durante el primer semestre. La derrota más dura llegó frente a Argelia, en un encuentro que terminó con una contundente goleada de 7-0 y que encendió las alarmas alrededor del equipo. Posteriormente, Guatemala tampoco pudo recuperarse y sufrió nuevas derrotas ante República Checa, Ecuador y Canadá.

Ahora, con la competencia oficial a la vuelta de la esquina, Tena tendrá la misión de cambiar rápidamente esa tendencia y devolverle al equipo la confianza que supo tener. Los resultados de los amistosos quedaron atrás y comienza una etapa en la que cada partido tendrá consecuencias directas en la clasificación.

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