¿Por qué Charlotte buscó ser sede del MLS All-Star Game?

La afición, la infraestructura y el crecimiento del soccer impulsaron a la llamada ‘Ciudad Reina’ para convertirse en el escenario de uno de los eventos más importantes de la MLS

Charlotte brindará un ambiente especial al MLS All Star Game / Cortesía MLS

Charlotte no fue elegida por casualidad para albergar el MLS All-Star Game 2026. La ciudad presentó una candidatura respaldada por una afición que llena estadios, una infraestructura de primer nivel y una estrategia para consolidarse como uno de los principales destinos del fútbol en EE.UU., justo cuando el deporte vive un auge tras el Mundial 2026.

Desde su ingreso a la MLS en 2022, Charlotte FC ha transformado el panorama futbolístico local. En su partido inaugural, rompió el récord de asistencia para un debut en la liga con 74,479 espectadores, una cifra que confirmó el enorme interés de la comunidad por el fútbol soccer. Desde entonces, el club se ha mantenido entre los de mayor convocatoria de la MLS, con un promedio superior a los 30,000 aficionados por encuentro y al menos 15 partidos con más de 34,000 asistentes.

Charlotte construyó una candidatura difícil de superar

El respaldo de los aficionados fue solo una parte del proyecto. La ciudad también puso sobre la mesa el Bank of America Stadium, un recinto con capacidad para albergar eventos internacionales y que en los últimos años ha recibido partidos de la Copa América, el Mundial de Clubes y encuentros de selecciones nacionales con asistencias superiores a los 50,000 espectadores.

Además, la Charlotte Sports Foundation preparó una propuesta que destacó no solo el estadio, sino la capacidad de convertir toda la ciudad en una celebración del fútbol. El plan para celebrar el 30 aniversario de este evento incluyó actividades paralelas como el Skills Challenge, el MLS NEXT All-Star Game y festivales para aficionados, factores que convencieron a la MLS de otorgar la sede a la Ciudad Reina.

El comisionado de la MLS, Don Garber, aseguró que Charlotte se ha convertido rápidamente en una de las grandes ciudades del fútbol en EE.UU., gracias al apoyo constante de los aficionados y a la organización de eventos internacionales. Según el directivo, llevar el MLS All-Star Game 2026 representa una oportunidad para seguir impulsando el crecimiento del deporte en la región.

El entrenador del Charlotte FC y técnico del equipo de las estrellas de la MLS, Dean Smith, también destacó el impacto del evento. Aunque reconoció que nunca había participado en un All-Star Game durante su carrera en Inglaterra, afirmó que este tipo de encuentros ayudan a expandir la popularidad del fútbol en el país, al tener en las plantillas a varios jugadores latinos, y permiten acercar el deporte a nuevos aficionados.

Las autoridades locales también esperan un importante impacto económico. El gobierno de Carolina del Norte respaldó la candidatura con recursos destinados a atraer grandes eventos deportivos, al considerar que el partido generará millones de dólares en turismo, hoteles, restaurantes y comercios, además de ofrecer una enorme exposición internacional para Charlotte.

Con una afición que responde cada jornada, un estadio preparado para espectáculos de talla mundial y un calendario que cada vez suma más competencias internacionales, Charlotte busca consolidarse como una de las capitales del fútbol en EE.UU. El MLS All-Star Game 2026 será una nueva vitrina para demostrar por qué la ciudad se ha ganado ese reconocimiento.

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