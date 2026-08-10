Daniel Torres: “Para ganar la segunda Sudamericana, tenemos que vencer a River Plate”

El volante Daniel Torres atendió a los medios de comunicación y entregó detalles de lo que necesita Santa Fe para vencer a River Plate en El Campín.

Daniel Torres, jugador de Santa Fe/ Claro Sports.

Daniel Torres atendió a los medios de comunicación este lunes 10 de agosto en la Sede Deportiva de Tenjo, en la antesala del duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Claro Sports acudió a la cita y esto dijo el volante colombiano.

“Llega el momento quizá, más importante para el semestre de nosotros. Un lindo partido, un gran rival, empezamos en casa. Esperamos Dios mediante empezar bien. Sabemos la grandeza del rival al que nos enfrentamos, pero también la ilusión y la esperanza que teneos para avanzar de esta fase”.

El análisis de River Plate

“Es verdad que no está en un buen momento, pero no podemos caer en eso que cayeron otros equipos cuando nosotros estábamos en un mal momento y luego salimos campeones, creo que respetamos al rival, su historia, el peso que tiene y el momento que lega para la llave. Esperamos Dios mediante empezar bien en casa, algo que nos lleve a poder cerrar la llave de visitante a favor nuestro, esperamos hacer las cosas y marcar la diferencia para seguir avanzando de llave”, dijo Daniel Torres.

“Sabemos lo que es la cultura argentina, buscan alimentarse de eso, es algo que no nos debe distraer a nosotros. Somos conscientes de lo que somos, de lo que es esta institución y a partir de ahí entender que somos 11 vs 11, a favor nuestra hinchada, hacernos fuertes con la altura que siempre la tenemos que tener a nuestro favor. Con esas herramientas y la fe buscamos sacar diferencia”.

“Queremos conseguir la segunda Copa Sudamericana”

“Es una inspiración para nosotros, es un anhelo para nosotros poder ganarle a River Plate, pero miramos más allá de eso, queremos conseguir la segunda Copa Sudamericana. Sabemos que Santa Fe a nivel de Colombia es el único que la tiene, eso es un privilegio para nosotros, hubo quienes lo pudieron conseguir. En eso estamos, buscando cómo ganar la segunda y sabemos que para ello tenemos que ganarle a River y el resto de rivales en el camino”, recalcó Daniel Torres.

“Lesión de Marmolejo”

“Es una baja sensible para nosotros, pero la confianza está puesta en todos los jugadores, en este caso en Weimar Asprila que es su reemplazo. Marmolejo para nosotros es importante, no solo cuando juega sino en su liderazgo en el vestuario, esperamos que no sea grave, tenemos jugadores de alta calidad que están esperando la oportunidad”.

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