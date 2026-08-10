Por terremoto en Colombia, se aplaza el partido entre Santa Fe y River Plate por Copa Sudamericana

La Conmebol dio a conocer esta información tras el terremoto de 7.4 que se registró este 10 de agosto.

Se suspende el duelo Santa Fe vs River Plate | VizzorImage.

La CONMEBOL confirmó oficialmente la suspensión temporal del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate por la Copa Sudamericana, luego del devastador terremoto que golpeó a Colombia. El organismo informó que la decisión busca preservar la seguridad de todos y mostrar respeto por las víctimas.

El futbol sudamericano pasó a segundo plano después del fuerte terremoto que sacudió Colombia. La CONMEBOL confirmó oficialmente la suspensión temporal del partido entre Independiente Santa Fe y River Plate, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Independiente Santa Fe vs. River Plate fue suspendido temporalmente tras los terremotos que afectaron a Colombia y en solidaridad con el pueblo colombiano.



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El encuentro, identificado por el organismo como el partido número 133, estaba contemplado dentro de la programación internacional de esta semana, pero la emergencia que atraviesa territorio colombiano obligó a modificar los planes.

A través de un comunicado oficial, la Confederación Sudamericana de Fútbol expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y acompañó a las familias de las personas fallecidas, heridas y afectadas por el terremoto.

CONMEBOL confirma suspensión de Santa Fe vs River Plate

La CONMEBOL explicó que la medida responde directamente a la situación excepcional que vive Colombia y estableció como prioridades la seguridad y el respeto hacia las personas afectadas por la tragedia.

“En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas”, señaló el organismo antes de anunciar la suspensión temporal de dos encuentros.

Uno de ellos es el duelo entre Independiente Santa Fe y River Plate. El otro compromiso suspendido es el Deportes Tolima vs Independiente del Valle. De esta manera, la emergencia provocada por el terremoto tiene también consecuencias directas sobre el calendario internacional de los clubes colombianos.

¿Cuándo se jugará Santa Fe vs River Plate?

Por el momento, la CONMEBOL no confirmó una nueva fecha para el partido entre Santa Fe y River Plate. En su comunicado, el organismo sudamericano dejó claro que la suspensión es temporal y adelantó que la información relacionada con la reprogramación será comunicada próximamente.

Esto significa que ambos clubes deberán permanecer atentos a la determinación oficial antes de reorganizar sus respectivos calendarios.

La decisión también podría tener implicaciones sobre el resto de la serie, dependiendo de la fecha que finalmente determine la CONMEBOL para disputar el encuentro suspendido.

CONMEBOL expresa solidaridad con Colombia tras el terremoto

Más allá de las consecuencias deportivas, el organismo puso especial énfasis en acompañar a las víctimas y al pueblo colombiano en medio de la emergencia.

La CONMEBOL manifestó su “profunda solidaridad” con Colombia y expresó su pesar por las personas fallecidas y heridas, además de enviar un mensaje de cercanía a todos los afectados y a la familia del futbol colombiano.

La suspensión de los encuentros aparece así como una medida que trasciende lo estrictamente deportivo. En momentos de emergencia, la seguridad de jugadores, cuerpos técnicos, aficionados y trabajadores involucrados en los partidos se convierte en la prioridad, mientras Colombia enfrenta las consecuencias del terremoto.

Santa Fe y River Plate tendrán que esperar para enfrentarse en la Copa Sudamericana. La nueva fecha será anunciada por la CONMEBOL, pero por ahora el balón se detiene ante una tragedia que coloca cualquier resultado deportivo en un plano secundario.

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