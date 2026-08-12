Sebastián Villa, del odio al amor en Boca Juniors

El extremo dinamizó a Boca, justo en el peor momento, para guiar con dos asistencias la victoria ante Recoleta por Sudamericana.

Sebastián Villa con Boca Juniors | Alejandro PAGNI / AFP

Sebastián Villa vive un nuevo aire en su carrera. El extremo de Boca Juniors llegó al club muy resistido por la afición. Salió por la puerta de atrás, casi que en un divorcio con la dirigencia por sus graves problemas con la justicia. De hecho orquestó un corto circuito con Juan Román Riquelme.

El atacante fue oficializado por Boca, hace poco, generando más odios que amores. Sin embargo, a punta de fútbol está cambiando los silbidos por las ovaciones, retribuyendo con buen desempeño en el campo de juego. Ahora le tocó el turno de desatar un tremendo nudo y evitar el papelón para la victoria 3-1 de Boca Juniors frente a Recoleta.

No le quedó otro remedio más al ‘Xeneize’ que pelear por el título de la Copa Sudamericana. Para eso, no ganarle a Recoleta en la cancha de Huracán podía traducirse en un fiasco alarmante, ya que en Liga Argentina no se está pasando por el mejor momento. Ahora bien, pasó el examen con el recambio del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Sebastián Villa desató el nudo

El jugador de 30 años, quien venía de registrar una asistencia hace tres partidos, jugó todo el segundo tiempo cuando la localía partía en desventaja con gol de Pedro Ríos y la expulsión de WIlfrido Báez. Villa entró a revolucionar todo con su ingreso por Lautaro Blanco. Solo se demoró tres minutos en hacer su primera asistencia.

Marcó pasegol para el festejo de Santiago Ascacíbar, recibiendo un balón largo a línea de fondo por la banda izquierda. Le bastó dar un pase colgado a media altura, sobre el área, para que el volante capturara al fondo. Allí empezó a surtir el efecto “Villa” en Boca.

Rapidito, en menos de dos minutos, Villa repitió la dosis. Ahora sobre el costado derecho, le llegó una pelota de rebote en dos oportunidades. En la primera erró el centro, pero después lanzó un centro muy fino para el cabezazo de Milton Delgado al fondo. Efecto inmediato para darle vuelta a un compromiso difícil.

Ya el tercer gol de Leonel Flores transmitió paz. Boca llegará más tranquilo para la vuelta en Paraguay. Sin embargo, deberá trasladar ese buen segundo tiempo al radar local, pues tendrá una visita delicada ante Platense el sábado 15 de agosto. Seguramente Villa y Álvaro Montero tendrán continuidad.

Los números de Sebastián Villa ante Recoleta

Son notables las estadísticas. De acuerdo con SofaScore, fue calificado con 8.7 tras generar el par de asistencias, dos tiros totales, cuatro pases clave, 86% de precisión en los toques, tres regates, 14 carreras y cuatro duelos ganados en el suelo.

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