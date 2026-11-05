¿Crisis bancaria en Paraguay afecta la Copa Libertadores y Sudamericana 2026 de Conmebol?

La Conmebol tendría alrededor de $14.3 millones de dólares depositados en Ueno Bank, entidad intervenida por el Banco Central de Paraguay

Conmebol, atrapada en la crisis de Ueno Bank. Reuters

La crisis financiera de Ueno Bank sacudió a Paraguay y alcanzó al fútbol sudamericano: la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) aparece entre los principales afectados por el procedimiento de resolución de la entidad, con alrededor de 14.3 millones de dólares depositados, según reportes de medios paraguayos. La situación generó preocupación por la cercanía de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2026, además de afectar a futbolistas, clubes y otros actores vinculados con el banco.

El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización. El organismo señaló que la medida busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

La presencia de la Conmebol entre los clientes de la entidad provocó especial atención por los recursos que mantiene en el banco. De acuerdo con reportes periodísticos, la Confederación tenía aproximadamente 85,470 millones de guaraníes, equivalentes a unos US$14.3 millones de dólares, colocados en certificados de depósito de ahorro de Ueno Bank.

Sin embargo, la situación de Ueno Bank no ha provocado la suspensión ni modificaciones anunciadas en la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana 2026. Las competencias continúan con normalidad y los premios establecidos para los campeones no están en riesgo. La afectación financiera corresponde a los recursos que la Conmebol mantiene en la entidad bancaria, no a la organización deportiva de los torneos.

¿La Conmebol se vio afectada por la crisis bancaria en Paraguay?

Sí. La Conmebol figura entre los principales depositantes afectados por la situación de Ueno Bank. Según reportes de medios paraguayos, la Confederación tenía unos 85,470 millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente US$14.3 millones, invertidos en certificados de depósito de ahorro de la entidad.

La cifra explica por qué el problema financiero del banco tuvo repercusiones en el fútbol sudamericano. Ueno Bank también mantenía una relación comercial con el fútbol paraguayo: era patrocinador de la Selección Paraguaya y tenía acuerdos con clubes e instituciones deportivas.

No obstante, tener recursos depositados en Ueno Bank no significa que la Conmebol haya perdido automáticamente ese dinero. El BCP inició un procedimiento de resolución para determinar la situación patrimonial de la entidad y preservar sus activos, dentro del marco establecido por la legislación paraguaya.

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El régimen paraguayo establece una garantía de depósitos de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y por entidad, equivalente actualmente a 228.3 millones guaraníes. El BCP también informó que se implementarán mecanismos para procurar la mayor protección posible de los saldos que superen la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.

¿Torneos de Conmebol como Libertadores y Sudamericana tendrán afectaciones?

Hasta ahora, no hay indicios de que la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana 2026 vayan a suspenderse o sufrir modificaciones por la situación de Ueno Bank. Los reportes sobre la crisis señalan que las competencias continuarán conforme al calendario establecido y que los premios para los campeones no están comprometidos por este problema bancario.

La preocupación surgió por el momento en que se conoció la intervención, cuando las dos principales competiciones de clubes de Sudamérica se encuentran en sus etapas decisivas. La final de la Libertadores está programada para el 28 de noviembre en Montevideo, mientras que la final de la Sudamericana se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

La situación financiera de Ueno Bank afecta a la Conmebol como depositante, pero no significa que todos los recursos utilizados para organizar las competiciones estén concentrados en esa institución. Por ello, no existe hasta el momento un anuncio que vincule el procedimiento bancario con cambios en el calendario o en la organización de los torneos.

Además, Conmebol mantiene publicado el régimen económico correspondiente a sus competencias de 2026, con los premios establecidos para cada fase.

¿De cuánto son los premios para los campeones de Libertadores y Sudamericana 2026?

La Copa Libertadores 2026 entrega US$25 millones de dólares al campeón, de acuerdo con el régimen económico de Conmebol. Esta cantidad corresponde al premio por conquistar el torneo y se suma a los ingresos que los clubes acumulan durante las distintas etapas de la competición. Mientras que el subcampeón se lleva siete millones de dólares.

El régimen económico también contempla pagos por participación y rendimiento en las diferentes fases. Por ello, el ingreso total de un campeón puede superar los US$25 millones, dependiendo del recorrido que haya tenido desde las fases preliminares y de sus resultados en la fase de grupos.

En la Copa Sudamericana 2026, el campeón recibirá US$10 millones, mientras que el subcampeón obtendrá US$2.5 millones. Conmebol confirmó esas cantidades al presentar el camino hacia la final de Barranquilla.

¿Qué reclaman los jugadores de la Selección de Paraguay ante la situación bancaria?

Los futbolistas de la Selección Paraguaya también resultaron afectados por la situación de Ueno Bank. Rodrigo Codas, representante de jugadores, informó que al menos 10 futbolistas de la Albirroja que militan en el extranjero tienen ahorros en la entidad y que preparan una demanda colectiva. Según sus declaraciones, el dinero conjunto involucrado alcanza ocho cifras en dólares.

Los jugadores de la Albirroja difundieron un comunicado encabezado por su capitán, Gustavo Gómez, en el que exigieron al Gobierno y a la Justicia paraguaya actuar de manera inmediata, transparente y sin distinciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

Los futbolistas también señalaron que su principal preocupación son las familias, los trabajadores y las personas que tenían sus ahorros en Ueno Bank, además de señalar que cada jugador evaluará individualmente las acciones legales que correspondan en caso de resultar afectado.

La preocupación alcanza también a los jugadores que militan en el campeonato paraguayo. Rogelio Delgado, presidente de Futbolistas Asociados del Paraguay (FAP), informó que el gremio realiza un censo para determinar cuántos futbolistas tienen cuentas en Ueno Bank, y señaló que se trata de un porcentaje importante de los jugadores de la liga local.

Así, la crisis de Ueno Bank sí alcanzó al futbol sudamericano, pero hasta ahora no ha provocado cambios en la disputa de la Libertadores y la Sudamericana ni en los premios establecidos para sus campeones. La Conmebol aparece entre los grandes depositantes afectados por la resolución de la entidad, mientras los futbolistas paraguayos reclaman transparencia y acciones para proteger los ahorros de los clientes.