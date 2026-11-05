¿Quién es Santiago Peña y por qué renunció a la presidencia de Paraguay?

Santiago Peña deja de ser presidente de Paraguay tras la crisis de Ueno Bank, las protestas por los depósitos afectados y el avance de un juicio político en su contra.

¿Quién es Santiago Peña, quien renunció a la presidencia de Paraguay? |vía REUTERS

Santiago Peña presentó su renuncia a la presidencia de Paraguay este jueves 5 de noviembre de 2026, después de que la crisis de Ueno Bank provocara protestas, cuestionamientos contra su gobierno y la apertura de un proceso de juicio político en el Congreso. El economista, quien asumió el poder en agosto de 2023, dejó el cargo antes de completar los cinco años para los que fue elegido.

La intervención de Ueno Bank dejó a cerca de 2.9 millones de clientes sin acceso a sus cuentas y puso bajo revisión alrededor de 800 millones de dólares en depósitos de instituciones públicas. Entre los recursos afectados se encuentran fondos relacionados con pensiones y servicios de salud. La situación provocó manifestaciones en Asunción y aumentó la presión sobre el mandatario, quien mantuvo vínculos empresariales con una sociedad relacionada con el banco hasta 2025.

La salida del presidente también ocurrió después de que integrantes del Partido Colorado, la organización política que lo llevó al poder, respaldaran una acusación para someterlo a juicio político. Peña anunció su decisión mediante un video publicado en redes sociales, en el que ofreció disculpas a la población y señaló que su prioridad era mantener la estabilidad del país. Su renuncia abrió el proceso de sucesión presidencial, en el que el vicepresidente Pedro Alliana figura como su sustituto.

¿Por qué renunció el presidente de Paraguay Santiago Peña?

Santiago Peña renunció después de perder el respaldo de sectores de su partido y enfrentar un proceso de juicio político relacionado con la crisis de Ueno Bank. En el mensaje que difundió el 5 de noviembre, el mandatario explicó que tomó la decisión por la situación que atravesaba Paraguay. “He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, declaró, antes de mencionar la estabilidad del país, la paz social y la preservación de las instituciones democráticas como motivos de su salida.

El mandatario también ofreció disculpas a la población por los problemas registrados durante su administración, aunque no reconoció responsabilidad directa por el colapso bancario. La Cámara de Diputados aprobó, por 78 votos a favor y ninguno en contra, una acusación para iniciar un juicio político, según informó Associated Press. El procedimiento debía continuar en el Senado. Entre los señalamientos contra Peña se encuentran posibles conflictos de intereses por sus vínculos empresariales con Ueno Holding. Estas acusaciones están sujetas a investigación y no constituyen una declaración de culpabilidad.

¿Qué fue lo que pasó en Paraguay y la crisis de Ueno Bank?

La crisis comenzó el 3 de noviembre de 2026, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la legislación. La medida implicó la suspensión de operaciones y restricciones para los clientes, quienes dejaron de tener acceso a sus ahorros mediante sucursales, tarjetas y aplicaciones. Las autoridades señalaron que la decisión buscaba proteger a los depositantes y evitar consecuencias para el resto del sistema bancario.

El caso adquirió una dimensión política por los recursos del Estado depositados en la institución y los vínculos empresariales que Peña mantuvo con Ueno Holding. El expresidente fue accionista de esa sociedad hasta abril de 2025, mientras que organismos como el Instituto de Previsión Social habían colocado fondos en el banco. La Fiscalía inició investigaciones sobre operaciones de la entidad y ordenó la detención de ocho directivos. Por su parte, el Banco Central anunció el 5 de noviembre el inicio de pagos de garantía para un primer grupo de ahorradores con depósitos de hasta diez millones de guaraníes, siempre que cumplieran los requisitos establecidos.

¿Quién es Santiago Peña y cómo llegó a la presidencia de Paraguay? Perfil

Santiago Peña Palacios nació el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, Paraguay, por lo que tiene 47 años. Estudió Economía en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción y cursó una maestría en Administración Pública en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Su trayectoria profesional comenzó en el Banco Central del Paraguay, donde trabajó entre 2000 y 2009. Posteriormente ingresó al Fondo Monetario Internacional (FMI), en Washington, y regresó a su país para incorporarse nuevamente al banco central. En 2015 fue nombrado ministro de Hacienda durante el gobierno de Horacio Cartes, cargo que ocupó hasta 2017.

Su llegada a la presidencia estuvo ligada al Partido Colorado y al respaldo del expresidente Horacio Cartes, quien impulsó su candidatura después de que Peña se incorporara a esa organización en 2016, tras haber pertenecido al Partido Liberal Radical Auténtico. En las elecciones del 30 de abril de 2023 obtuvo aproximadamente el 42.7% de los votos y derrotó al opositor Efraín Alegre. Asumió la presidencia el 15 de agosto de ese año, con un mandato previsto hasta el 15 de agosto de 2028. Su renuncia, poco más de tres años después, puso fin a una administración que había prometido generar empleos e impulsar la inversión en Paraguay.