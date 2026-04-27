Yerry Mina y la salvación del Cagliari

El defensor central colombiano Yerry Mina fue clave para la victoria del Cagliari ante Atalanta por la fecha 34 de la Serie A.

Yerry Mina con el Cagliari | Enrico Locci/Getty Images.

Poco a poco se va diluyendo la temporada de la Serie A 2025-2026. Cagliari es uno de los equipos que más inconvenientes ha tenido en el presente curso. Pues, las lesiones, los malos resultados y la poca regularidad de su nómina lo han hecho estar muy cerca de la roja del descenso.

Este lunes 27 de abril, el Cagliari de Yerry Mina recibió en su casa el Unipol Domus al Atalanta. Luego de un gran arranque del local, pero de un gran cierre de primer tiempo de los visitantes, los dirigidos por Fabio Pisacane lograron quedarse con los tres puntos tras un marcador de tres goles a dos.

Un doblete de Paul Mendy antes de los primeros 10 minutos de partido, puso en ventaja al Cagliari. Luego, en una ráfaga de cinco minutos desde el 40 al 45, Gianluca Scamacca respondió con dos goles y empató el partido. No obstante, la alegría local se consolidó en el inicio del segundo tiempo con el gol de la victoria de Gennaro Borrelli.

Así le fue a Yerry Mina ante Atalanta

Yerry Mina fue titular y disputó la totalidad del partido entre Cagliari y Atalanta. El defensor central fue vital en la línea de tres centrales para sostener el marcador a favor. Con esta victoria, el equipo del colombiano se pone a ocho puntos de la zona de descenso.

21 de 23 pases acertados, un pase en el último tercio, siete despejes, una intercepción y tres recuperaciones, fueron los números del zaguero de la Selección Colombia en el encuentro. Datos y estadísticas que son fiel reflejo de la solvencia que tuvo el bloque defensivo sobre todo a partir de la tercera anotación.

Ahora bien, Yerry Mina busca no solo su cupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Colombia, sino también salvar a su equipo del descenso. 12 puntos quedan en disputa en la Serie A y Cagliari deberá enfrentar a Bologna, Udinese, Torino y AC Milán.

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