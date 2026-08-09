Maldini revela por qué Guardiola no dirigió a Italia: “El dinero nunca fue un problema”

El exjugador italiano confirmó que el dinero no fue un problema para el estratega español y que estuvo tentado a aceptar la propuesta

Paolo Maldini habla tras su renuncia de la selección de Italia | Reuters

Paolo Maldini reveló nuevos detalles sobre uno de los episodios que pudo cambiar el rumbo reciente de la selección de Italia: y llegó incluso a analizar futbolistas y escribir posibles alineaciones. El exdefensa del Milan explicó el proceso en una entrevista concedida a Aldo Cazzullo y publicada este 9 de agosto por Corriere della Sera, en la que reconstruyó cómo se produjo el acercamiento con el técnico español.

De acuerdo con Maldini, el nombre de Guardiola apareció cuando él y Leonardo comenzaron a trabajar en el proyecto deportivo de la Federación Italiana de Fútbol. La intención no era limitarse a encontrar un seleccionador para el equipo absoluto, sino construir una nueva estructura futbolística desde las categorías juveniles hasta la selección mayor, con una identidad común y una visión de largo plazo.

Maldini y Leonardo viajaron a Barcelona para convencer a Guardiola

El acercamiento con Guardiola pasó rápidamente de una posibilidad a una negociación concreta. Maldini explicó que personas cercanas al entrenador les hicieron saber que Pep tenía interés en dirigir una selección nacional, por lo que él y Leonardo viajaron a Barcelona para presentarle personalmente el proyecto. La reunión se extendió durante varias horas y, según el exdefensa italiano, el técnico español mostró una disposición real a escuchar la propuesta. “Estaba muy tentado. Estuvo a punto de aceptar. El dinero nunca ha sido un problema. Pep nos lo dijo claramente: dadme un euro menos de lo que ganaba el anterior entrenador y con eso me basta”, reveló Maldini sobre aquellas conversaciones.

Guardiola tampoco se limitó a conocer las condiciones del puesto. De acuerdo con Maldini, el entrenador comenzó a analizar las distintas generaciones de futbolistas italianos desde la categoría sub 17 en adelante, una señal del interés que despertó el proyecto. “Incluso empezó a escribir alineaciones en un papel”, recordó el exjugador del Milan, quien también explicó que la elección de Pep respondía a una idea futbolística concreta: “Es el entrenador que mejor representa el juego técnico y ofensivo”.

Sin embargo, el principal obstáculo apareció por la situación personal de Guardiola después de cerrar una etapa de diez temporadas al frente del Manchester City. Maldini descartó que el aspecto económico hubiera impedido alcanzar un acuerdo y aseguró que “el dinero nunca ha sido un problema”. Finalmente, resumió el motivo de la negativa del español con una frase directa: “No aceptó por cansancio”, debido al desgaste acumulado tras una década de alta exigencia en la Premier League y su intención de tomarse un descanso antes de afrontar un nuevo proyecto.

El proyecto de Italia siguió adelante tras la negativa de Pep

Las conversaciones con Guardiola se conocieron públicamente desde julio, cuando medios italianos como Sky Sport Italia informaron que Maldini y Leonardo habían viajado a Barcelona para reunirse con él. Días después, la propia FIGC presentó el proyecto encabezado por ambos dirigentes, cuya intención era recuperar aspectos tradicionales de la formación italiana, reforzar el trabajo técnico y establecer una misma línea futbolística entre las selecciones juveniles y la absoluta.

Antes de acudir por Guardiola, Maldini también había explorado la posibilidad de contratar a Carlo Ancelotti. El actual seleccionador de Brasil rechazó la opción debido al compromiso que mantenía con la Confederación Brasileña de Fútbol. Tras la negativa de Pep, Andrea Pirlo se convirtió en una de las principales alternativas, dentro de una lista en la que Maldini y Leonardo también valoraron perfiles como Daniele De Rossi y Fabio Grosso.

El proceso terminó tomando una dirección distinta a la prevista. Las diferencias con la presidencia de la FIGC por la elección del seleccionador provocaron la salida de Maldini y Leonardo apenas unas semanas después de asumir sus funciones. Sin embargo, la entrevista publicada por Corriere della Sera dejó al descubierto hasta dónde llegó el proyecto: Guardiola no fue simplemente un nombre colocado sobre la mesa, sino un candidato que escuchó la propuesta, estudió a las generaciones italianas y comenzó a imaginar cómo podía ser su selección antes de decidir que era momento de descansar.

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