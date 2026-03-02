José Francisco Molina ya está en Honduras para comenzar su ciclo como seleccionador

La meta será consolidar un grupo competitivo y sentar bases para el proceso eliminatorio rumbo a 2030.

Molina tiene su primer ciclo como seleccionador | Fuente: ffh.hn

José Francisco Molina ya está en Honduras para asumir como nuevo seleccionador nacional. El entrenador español arribó al país acompañado por su asistente, Igor Tasevski, y en las próximas horas será presentado de forma oficial por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH). Su llegada marca el inicio de un nuevo ciclo para la bicolor.

La dirigencia hondureña apostó por un proyecto con proyección hacia el Mundial 2030. Molina fue elegido tras un proceso encabezado por el director deportivo Francis Hernández, quien lideró la búsqueda del perfil ideal para encabezar esta etapa.

El nuevo técnico tendrá poco margen antes de su primer compromiso. Su debut está programado para el 31 de marzo ante Perú, en un partido internacional que se disputará en Leganés, España. Antes de ese encuentro deberá definir su primera convocatoria y establecer una base de trabajo.

¿Quién es José Francisco Molina y cuál es su trayectoria?

Nacido en Valencia el 8 de agosto de 1970, Molina fue portero profesional durante más de 15 años. En su etapa como jugador defendió camisetas como las de Valencia, Villarreal, Albacete, Atlético de Madrid, Deportivo La Coruña y Levante. También integró la selección de España en competencias oficiales.

Tras retirarse, inició su carrera como entrenador en las divisiones menores del Villarreal. Más adelante dirigió al primer equipo del club castellonense y tuvo experiencias en Getafe B, Kitchee de Hong Kong, Atlético de Kolkata en India y Atlético de San Luis en México. Su recorrido reciente incluye al Mohun Bagan en la Superliga india.

Además de su labor en el banquillo, Molina ocupó el cargo de director deportivo de la selección de España entre 2018 y 2023. Esa experiencia le dio una visión amplia sobre planificación y desarrollo de selecciones nacionales.

Con este respaldo profesional, Honduras inicia una nueva etapa. La meta será consolidar un grupo competitivo y sentar bases para el proceso eliminatorio rumbo a 2030.

