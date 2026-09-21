Cambio de última hora en Honduras: la baja que obliga a modificar la convocatoria

El debut de Honduras está programado para el 25 de septiembre frente a Surinam.

Jorge Álvarez fue convocado en Honduras | X: @FFH_Honduras

Honduras realizó una modificación en su convocatoria a pocas horas de comenzar la concentración para la próxima ventana de la Nations League de Concacaf. Nixon Cruz quedó fuera de la nómina por un problema físico y el cuerpo técnico decidió llamar en su lugar a Jorge Álvarez, mediocampista de Olimpia.

Cruz llegaba a la selección después de ser protagonista con Real España en el clásico frente a Motagua. El futbolista convirtió el gol que permitió a su equipo quedarse con la victoria, aunque después del encuentro presentó molestias en una de sus rodillas que pusieron en duda su incorporación al combinado nacional.

Los estudios realizados posteriormente terminaron por confirmar su ausencia. De acuerdo con la información publicada por el diario Diez, Nixon Cruz deberá cumplir cinco días de reposo por recomendación médica. Ante este escenario, se determinó que no formara parte de la concentración para evitar complicaciones durante su recuperación.

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Jorge Álvarez reemplaza a Nixon Cruz en Honduras

La baja abrió un lugar en la convocatoria y Jorge Álvarez fue el elegido para ocuparlo. El mediocampista de Olimpia recibió el llamado de emergencia y se integrará al plantel hondureño para comenzar los entrenamientos de cara a los próximos compromisos internacionales.

Álvarez se suma con poco margen antes del comienzo de la competencia, aunque cuenta con actividad reciente con Olimpia. Su incorporación permitirá al cuerpo técnico mantener una alternativa más en el mediocampo después de perder a Cruz antes de iniciar los trabajos programados para esta fecha FIFA.

Honduras concentrará ahora su atención en preparar su primera presentación de esta ventana. El seleccionado tendrá pocos entrenamientos para ajustar el equipo y definir la formación que utilizará en el comienzo de su participación en la Nations League de Concacaf.

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El debut está programado para el 25 de septiembre frente a Surinam. Honduras buscará comenzar con un resultado positivo en un partido que marcará su regreso a la competencia oficial regional y para el cual deberá reorganizar parte de su planificación después del cambio en la convocatoria.

De esta manera, Jorge Álvarez se convierte en la principal novedad de Honduras antes del inicio de la concentración. Nixon Cruz permanecerá al margen mientras cumple con el período de reposo indicado para recuperarse de las molestias que presentó después de su último partido con Real España.

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