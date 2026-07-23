¡Vuelve con todo! Héctor Herrera anota un golazo en empate del Dynamo

El mediocampista mexicano demuestra su calidad con un gol que le dio el empate al Dynamo ante el DC United

Herrera en festejo tras su gol ante DC United | Thomas Shea-Imagn Images

Héctor Herrera tuvo una actuación destacada en la reanudación de la MLS 2026 tras la Copa del Mundo. El mediocampista mexicano fue titular en el Houston Dynamo y abrió el marcador ante el DC United en el Shell Energy Stadium al minuto 40.

El gol de ‘HH’ llegó tras aprovechar un mal rechace defensivo, definiendo dentro del área con su pierna derecha para vencer a Sean Johnson y poner el 1-0 parcial a favor de los texanos. Esta anotación reafirma la capacidad ofensiva del mexicano en la liga estadounidense.

Desde el inicio del partido, Herrera mostró movilidad y precisión en el pase, facilitando la circulación del balón y generando oportunidades para sus compañeros. Su presencia en el medio campo permitió que el Dynamo controlara la posesión y llegara con peligro a la portería rival.

Otro futbolista con participación en el encuentro fue Mateusz Bogusz, ex Cruz Azul, quien también generó acciones de peligro frente al arco del DC United y aportó al ritmo ofensivo del conjunto texano. La dupla de mexicanos fue determinante para mantener el control en gran parte del primer tiempo.

A pesar del gol de Herrera, el DC United reaccionó y logró empatar al minuto 78 gracias a Tai Baribo, quien aprovechó una desconcentración defensiva para anotar el 1-1 definitivo. El resultado deja un punto para cada equipo en la jornada 17 de la MLS.

El partido también mostró la intensidad de ambos conjuntos, con intervenciones defensivas, faltas estratégicas y un ritmo elevado, especialmente en los últimos 15 minutos, donde el DC United presionó en busca de la igualdad. Sin embargo, el Dynamo logró mantener la estructura y asegurar un empate que sabe a poco tras el golazo de Herrera.

Con este desempeño, Herrera demuestra que sigue siendo un referente mexicano en la MLS, reafirmando su calidad para generar desequilibrio y marcar diferencia en momentos clave. Su anotación será recordada como uno de los goles destacados de la jornada.

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