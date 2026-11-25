El equipo de Héctor Herrera visita al conjunto californiano en el primer partido de la eliminatoria rumbo a las semifinales de conferencia

San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo en vivo | Claro Sports

La lucha por el título del fútbol estadounidense continúa este martes 24 de noviembre con el enfrentamiento entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo, correspondiente a la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026. Ambos equipos se citan en el PayPal Park de California con la intención de tomar ventaja en la eliminatoria.

El conjunto dirigido por Bruce Arena terminó la temporada regular en la cuarta posición de la Conferencia Oeste con 52 puntos, producto de 14 victorias, 10 empates y 10 derrotas, por lo que contará con la ventaja de la localía en la serie ante el cuadro texano.

Por su parte, el Houston Dynamo de Ben Olsen, que cuenta con el mexicano Héctor Herrera entre sus filas, finalizó en el quinto escalón con 51 unidades. Apenas un punto separó a ambos equipos durante la fase regular del campeonato.

Cabe recordar que esta instancia de los Playoffs de la MLS se disputa al mejor de tres partidos, por lo que el primer equipo que consiga dos victorias avanzará a las semifinales de la Conferencia Oeste. En caso de empate después de los 90 minutos, el ganador se definirá en una tanda de penaltis.

En Claro Sports te llevaremos todos los detalles del encuentro entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo. Sigue nuestro minuto a minuto con las mejores jugadas, los goles, las polémicas y el resultado actualizado al momento.

¿A qué hora juegan San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo hoy 24 de noviembre el partido de Playoffs de la MLS 2026?

El encuentro entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo se llevará a cabo este martes 24 de noviembre de 2026, en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, sobre la cancha del PayPal Park, en San José, California.

Fecha: Martes 24 de noviembre de 2026.

Martes 24 de noviembre de 2026. Horario: 21:00 horas, tiempo del centro de México.

21:00 horas, tiempo del centro de México. Sede: PayPal Park.

PayPal Park. Instancia: Primer partido de la primera ronda de los Playoffs de la MLS 2026.

MLS 2026: alineaciones del San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo, al momento

San Jose Earthquakes: Angus Gunn, Benji Kikanovic, Jamar Ricketts, Beau Leroux, Daniel Munie, Reid Roberts, Ousseni Bouda, Ronaldo Vieira, Preston Judd, Niko Tsakiris y Timo Werner.

Houston Dynamo: Jonathan Bond, Felipe Andrade, Franco Negri, Artur, Lucas Halter, Agustín Resch, Duane Holmes, Agustín Bouzat, Lyle Foster, Héctor Herrera y Guilherme.

Alineaciones pendientes de confirmación oficial.

¿Dónde ver en vivo el San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo? Transmisión TV y online

El compromiso entre San Jose Earthquakes y Houston Dynamo, correspondiente a los Playoffs de la MLS 2026, se podrá disfrutar en vivo desde México a través de la plataforma de streaming Apple TV. En Estados Unidos también estará disponible mediante FS1 y FOX Deportes.

Asimismo, en Claro Sports podrás seguir nuestro tradicional minuto a minuto, con todas las incidencias del encuentro, desde el silbatazo inicial hasta la definición del ganador del primer partido de la eliminatoria.

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