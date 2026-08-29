Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs CF Montreal? Resultado de la MLS 2026

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Inter Vs Montreal, en vivo

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

Los momios colocan a Inter Miami como favorito para conseguir la victoria en casa. La cuota para el triunfo de las Garzas aparece en -244, mientras que el empate está en +440 y una victoria del CF Montreal paga +490.

Resultado Momio Inter Miami -244 Empate +440 CF Montreal +490

La posición de Inter Miami en la tabla, su producción ofensiva, la localía y el antecedente de julio explican la diferencia que muestran las cuotas. Sin embargo, el momento reciente obliga a tomar en cuenta que el equipo de Messi acumula tres jornadas sin ganar, mientras Montreal llega con tres encuentros consecutivos sumando.

Para Messi, el partido también representa la posibilidad de alcanzar los 15 goles en la MLS 2026. El argentino viene de marcar en jornadas consecutivas y buscará mantener esa producción mientras Inter Miami intenta recuperar el triunfo y conservar su lugar entre los primeros puestos de la Conferencia Este.

Antecedentes del Inter Miami vs CF Montreal y últimos resultados en la MLS

Inter Miami llega después de tres partidos consecutivos sin ganar en la MLS. En ese periodo perdió 4-1 ante Nashville, empató 2-2 frente a Philadelphia Union y cayó 2-1 contra Toronto FC. Messi marcó en los dos últimos encuentros de esta secuencia.

Montreal, en cambio, acumula tres partidos consecutivos sumando. El equipo canadiense empató 1-1 con D.C. United, derrotó 2-1 como visitante al Columbus Crew y posteriormente igualó 2-2 ante LA Galaxy.

El antecedente más reciente entre ambos favorece al conjunto de Florida. Inter Miami derrotó 1-0 a Montreal el pasado 25 de julio en el Stade Saputo, con un gol de Luis Suárez. Messi no participó en aquel encuentro.

La diferencia en la clasificación también es marcada. Inter Miami suma 39 puntos y ocupa el segundo puesto del Este, mientras CF Montreal aparece en el 14º lugar con 21 unidades, después de cinco victorias, seis empates y 10 derrotas.

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs CF Montreal, al momento

Las alineaciones oficiales se conocerán antes del comienzo del partido. Por ahora, Lionel Messi aparece como una de las principales referencias ofensivas del Inter Miami, mientras que Prince Owusu es el jugador a seguir del conjunto canadiense.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján y Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Casemiro y Telasco Segovia; Lionel Messi, Luis Suárez y Germán Berterame.

CF Montreal: Thomas Gillier; Dawid Bugaj, Jalen Neal, Brayan Vera y Luca Petrasso; Victor Loturi, Daniel Pereira y Matthew Longstaff; Noah Streit, Prince-Osei Owusu y Daniel Ríos.

Messi suma 14 goles en la temporada regular, mientras que Owusu registra 13 con Montreal. La diferencia también aparece en la producción colectiva: Inter Miami lleva 49 anotaciones en 21 partidos, por 29 del conjunto canadiense.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs CF Montreal

El partido entre Inter Miami y CF Montreal se disputará este sábado 29 de agosto de 2026 en el Nu Stadium. El encuentro comenzará a las 17:30 horas, tiempo del centro de México, mientras que en el Este de Estados Unidos el inicio está programado para las 19:30.

Los aficionados en México podrán seguir el partido en vivo por Apple TV. De acuerdo con la información proporcionada, desde la temporada 2026 los encuentros de la MLS están incluidos dentro de la suscripción regular de Apple TV.

¡Bienvenidos a la fiesta de la MLS!

Buenas tardes damas y caballeros. Lionel Messi volverá a la actividad de la MLS 2026 este sábado 29 de agosto, cuando el Inter Miami reciba al CF Montreal en el Nu Stadium. Las Garzas afrontan el encuentro con la necesidad de reencontrarse con la victoria después de una serie de resultados que les ha impedido acercarse al liderato de la Conferencia Este.

Inter Miami ocupa actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este con 39 puntos, producto de 11 victorias, seis empates y cuatro derrotas en 21 partidos. El conjunto de Florida también cuenta con una de las ofensivas con mayor producción de la competencia, con 49 goles marcados.

Messi llega al compromiso después de marcar en sus dos partidos más recientes de temporada regular. El argentino anotó ante Philadelphia Union y Toronto FC para llegar a 14 goles en la MLS 2026, por lo que buscará incrementar su registro frente a Montreal.

No te pierdas toda la actividad del duelo entre el Inter Miami y el CF Montreal dentro de la temporada de la MLS, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

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